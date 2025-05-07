Онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Арсенал в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Французький ПСЖ та англійський Арсенал зіграють другий матч в рамках плей-оф Ліги чемпіонів 7 травня 2025 року. Трансляцію гри в Парижі можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У середу, 7 травня, в Лізі чемпіонів 2024-2025 пройде один із півфінальних поєдинків. В рамках 1/2 фіналу матч-відповідь проведуть ПСЖ та Арсенал, повідомляє 24 Канал.

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За крок до фіналу

Перша гра визначила фаворита у цій, як здавалось, рівній парі. ПСЖ вдалось здобути мінімальну перемогу на полі Арсеналу завдяки ранньому голу від Дембеле.

Таким чином, команді Луїса Енріке достатньо не програти вдома, щоб здобути путівку у фінал. Додає інтриги цій боротьбі і той факт, що обидва клуби вже вирішили свої завдання в чемпіонатах та концентруються суто на Лізі чемпіонів.

В плані кадрової ситуації ПСЖ підходить до гри в кращому стані, адже всі гравці основи в строю. У свою чергу Арсенал не зможе розраховувати на Магальяеса, Жезуса, Гаверца, Томіясу та Калафьорі. При цьому ще і під питанням участь Едегора та Жоржиньо.

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Де дивитися

Матч ПСЖ – Арсенал онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 7 травня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Парк-де-Пренс".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі ПСЖ – Арсенал. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.