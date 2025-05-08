В Арсеналі назвали винного в невиході команди до фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 7 травня, відбувся другий матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. За вихід у фінал між собою боролися ПСЖ та Арсенал.

Французький клуб здобув перемогу з рахунком 2:1 (за сумою двох зустрічей 3:1). Тож саме команда Луїса Енріке стане суперником Інтера в поєдинку за трофей.

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"Каноніри" віддали належне воротарю ПСЖ

Після фінального свистка Мікель Артета прокоментував виліт своєї команди з найпрестижнішого європейського футбольного турніру, повідомляє 24 Канал із посиланням на УЄФА. Головний тренер лондонського клубу заявив, що задоволений виступом своєї команди та назвав гравця, який зробив різницю у протистоянні:

"Перш за все, вітаю Париж з виходом у фінал. Якщо подивитися, хто був найкращим гравцем у двох матчах, то це воротар суперників Джанлуїджі Доннарумма. Саме він зробив різницю в цьому протистоянні. Я вважаю, що ми були дуже близькі; набагато ближчі, ніж показує результат.

Я дуже пишаюся гравцями й тим, що вони зробили сьогодні, як ми впоралися з тиском. Бачити, як моя команда грає так проти однієї з найкращих у Європі – викликає в мене величезну гордість. Те, що ми зробили тут, у матчі з ПСЖ – це дивовижно. Іноді потрібно віддати належне супернику. Воротар виграв для них обидва матчі".

З думкою щодо впливу італійського голкіпера погодився й Деклан Райс. Півзахисник Арсенала вважає, що він став вирішальним фактором дуелі між клубами:

Це дуже боляче. Ми так домінували на старті. Якби ми реалізували хоча б один момент у перші 15-20 хвилин, гра змінилася б кардинально. Ось це і є ті дрібні деталі у футболі. Здавалося, ніби нам просто не судилося. Ми віддали всі сили в цьому турнірі. За два матчі ми могли забити три або чотири м’ячі, але Доннарумма був неймовірний.

До слова. За два матчі проти Арсенала Джанлуїджі Доннарумма здійснив сім сейвів. За статистичними метриками він запобіг сумарно трішки більше, ніж двом пропущеним голам.

Нагадаємо, що після поєдинку в Парижі стався жахливий інцидент. У натовп уболівальників ПСЖ в'їхав автомобіль, через що декілька фанатів отримали пошкодження.