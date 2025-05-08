Французский клуб одержал победу со счетом 2:1 (по сумме двух встреч 3:1). Поэтому именно команда Луиса Энрике станет соперником Интера в поединке за трофей.

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"Канониры" отдали должное вратарю ПСЖ

После финального свистка Микель Артета прокомментировал вылет своей команды из самого престижного европейского футбольного турнира, сообщает 24 Канал со ссылкой на УЕФА. Главный тренер лондонского клуба заявил, что доволен выступлением своей команды и назвал игрока, который сделал разницу в противостоянии:

"Прежде всего, поздравляю Париж с выходом в финал. Если посмотреть, кто был лучшим игроком в двух матчах, то это вратарь соперников Джанлуиджи Доннарумма. Именно он сделал разницу в этом противостоянии. Я считаю, что мы были очень близки; намного ближе, чем показывает результат.

Я очень горжусь игроками и тем, что они сделали сегодня, как мы справились с давлением. Видеть, как моя команда играет так против одной из лучших в Европе – вызывает у меня огромную гордость. То, что мы сделали здесь, в матче с ПСЖ – это удивительно. Иногда нужно отдать должное сопернику. Вратарь выиграл для них оба матча".

С мнением о влиянии итальянского голкипера согласился и Деклан Райс. Полузащитник Арсенала считает, что он стал решающим фактором дуэли между клубами:

Это очень больно. Мы так доминировали на старте. Если бы мы реализовали хотя бы один момент в первые 15-20 минут, игра изменилась бы кардинально. Вот это и есть те мелкие детали в футболе. Казалось, будто нам просто не суждено было. Мы отдали все силы в этом турнире. За два матча мы могли забить три или четыре мяча, но Доннарумма был невероятен.

К слову. За два матча против Арсенала Джанлуиджи Доннарумма совершил семь сейвов. По статистическим метрикам он предотвратил суммарно чуть больше, чем два пропущенных гола.

Напомним, что после поединка в Париже произошел ужасный инцидент. В толпу болельщиков ПСЖ въехал автомобиль, из-за чего несколько фанатов получили повреждения.