ПСЖ – Арсенал: о котрій годині фінальний матч Ліги чемпіонів

ПСЖ та Арсенал у суботу, 30 травня, зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Поєдинок можна переглянути онлайн в Україні.

Футбольна Європа затамувала подих в очікуванні головного матчу року, який підіб'є підсумки насиченого клубного сезону. На уболівальників чекає безкомпромісна битва двох різних філософій та амбіцій за найбажаніший трофей континенту, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Головний матч євросезону: у фіналі Ліги чемпіонів зійдуться ПСЖ та Арсенал

Де та о котрій дивитися фінал Ліги чемпіонів?

Головний поєдинок єврокубкового сезону прийматиме столиця Угорщини – Будапешт. Зустріч грандів на заповненій "Пушкаш Арені" розпочнеться о 19:00 за київським часом.

В Україні ексклюзивним транслятором фіналу є медіасервіс MEGOGO. Переглянути гру наживо можна за наявності передплати "Спорт" або у складі пакетів "MEGOPACK". Пряма трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у спеціальному футбольному підрозділі.

Чим особливий матч ПСЖ – Арсенал?

Цей фінал має особливий історичний підтекст для обох європейських грандів. Французький ПСЖ вийде на поле у статусі чинного володаря трофея – саме парижани тріумфували у минулому сезоні Ліги чемпіонів, а тепер мають шанс закріпити свою епоху домінування.

Натомість для лондонського Арсенала це довгоочікуване повернення на вершину, адже "каноніри" вже дуже давно не пробивалися до фіналу головного єврокубка і тепер буквально горять бажанням перервати цю тривалу паузу історичним тріумфом.