Угорська "Пушкаш Арена" готується прийняти найочікуваніший футбольний поєдинок року, який закриє клубний сезон 2025/2026. Іспанська тактична дуель на тренерських містках та зіркові склади обох колективів гарантують незабутнє видовище для мільйонів уболівальників, повідомляє 24 Канал.

Як команди дісталися фіналу ЛЧ?

Дорога до фіналу для обох колективів у цьому оновленому європейському сезоні видалася максимально виснажливою та драматичною. Арсенал продемонстрував зразкову стабільність і прагматизм. Лондонці впевнено пройшли регулярний сезон, після чого влаштували справжній майстер-клас у плей-оф.

В 1/8 фіналу підопічні Мікеля Артети здолали непоступливий леверкузенський Баєр (1:1 на виїзді та домашня перемога 2:0). У чвертьфіналі "каноніри" мінімально пройшли лісабонський Спортінг завдяки єдиному голу у двоматчевій дуелі (1:0, 0:0).

Справжньою перевіркою на міцність став півфінал проти мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне. Після нічиєї в Мадриді (1:1), Арсенал на "Емірейтс" вигриз путівку до фіналу з рахунком 1:0, продемонструвавши зрілий оборонний футбол.

Чинний володар трофея, ПСЖ, пробивався до Будапешта крізь неймовірні гольові перестрілки. У першому раунді плей-оф парижани влаштували справжнє шоу в іграх із Челсі, розгромивши лондонців із загальним рахунком 8:2 (5:2 та 3:0).

Наступною жертвою французького гегемона став Ліверпуль – ПСЖ двічі переграв мерсисайдців (2:0 на власному полі та 2:0 на "Енфілді").

Проте кульмінацією став півфінальний трилер проти мюнхенської Баварії. Перший поєдинок у Парижі завершився шаленою перемогою господарів з рахунком 5:4. У Мюнхені ПСЖ пропустив на останніх хвилинах від Гаррі Кейна (1:1), але за сумою двох матчів (6:5) саме французи вибороли право зіграти у своєму третьому фіналі ЛЧ.

Кадрова ситуація та очікуваний сценарій битви в Угорщині

На щастя для мільйонів уболівальників, обидва наставники підходять до фіналу без критичних кадрових втрат у ключових ланках.

Паризький клуб володіє фантастичною атакувальною лінією, де Усман Дембеле та Хвіча Кварацхелія здатні розірвати будь-яку оборону за рахунок швидкості.

Головна сила лондонців – залізобетонна організація гри в захисті та неймовірний баланс у півзахисті. Тандем Саліба-Габріел є одним із найкращих у світі, а капітан Мартін Едегор здатний одним пасом розкрити насичені оборонні редути парижан.

Очікується, що матч розпочнеться обережно. Арсенал спробує забрати м'яч під свій контроль та позбавити швидкісних гравців ПСЖ оперативного простору. Своєю чергою, парижани робитимуть ставку на швидкі переходи з оборони в атаку та індивідуальну майстерність своїх зірок.