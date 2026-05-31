Клуб Забарного збагатився після виграшу Ліги чемпіонів – скільки заробили ПСЖ та Арсенал

Французький ПСЖ заробив солідну суму призових під час переможної кампанії у Лізі чемпіонів. Клуб Іллі Забарного і за цим показником залишив фіналіста на другому місці.

Учасники фінального протистояння у Будапешті заробили більше за інші клуби, які взяли участь у Лізі чемпіонів 2025/26. Про це повідомило видання The Athletic.

Які суми грошей виграли команди?

Джерело зазначає, що поразка у фіналі не означає для Арсенала жодних фінансових негараздів. Навпаки, попри програш у фіналі, Арсенал заробив рекордну для себе суму в Лізі чемпіонів – 143 мільйони євро.

До фінального поєдинку "каноніри" випереджали ПСЖ за фінансовим показником у євротрофеї, однак втратили пальму першості після гри у Будапешті.

Здобуття титулу принесло французькому клубу бонус у розмірі 6,5 мільйона євро, а сумарний дохід за турнір склав близько 146 мільйонів євро.

Переможець Ліги чемпіонів: що далі?

Володарі трофею потрапили до матчу за Суперкубок УЄФА. Суперниками французької команди стануть футболісти Астон Вілли. Цей матч відбудеться 12 серпня в австрійському місті Зальцбург.

За участь у Суперкубку організатори заплатять учасникам додаткові бонуси, тому підсумкова сума доходів від Ліги чемпіонів 2025/26 стане для парижан ще трохи більшою.

Також ПСЖ став учасником чемпіонату світу серед клубів 2029 року. Місце проведення турніру поки не відоме.