ПСЖ – Астон Вілла 3:1

Голи: Дуе, 39, Кварацхелія, 49, Мендеш, 90+2 – Роджерс, 35

Астон Вілла стала справжнім відкриттям Ліги чемпіонів, одразу пробившись до чвертьфіналу турніру. Натомість парижани зі скрипом вийшли до плей-оф раунду Ліги чемпіонів, пише 24 Канал.

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ПСЖ дотиснув Астон Віллу

Попри все саме підопічні Луїса Енріке були фаворитами протистояння з "вілланами". Зі стартовим свистком господарі поля захопили ініціативу. Вже на 9-й хвилині зустрічі Дембеле мав чудову нагоду відсвяткувати взяття воріт. Проте голкіпер Астон Вілли Еміліано Мартінес був іншої думки та ефектно відбив удар.

На 35-й хвилині матчу команда Унаї Емері несподівано вийшла вперед. Форвард "вілланів" Морган Роджерс отримав чудовий пас від Юрі Тілеманс та з близької відстані розстріляв ворота Доннарумми.

Відео голу Роджерса

"Парижани" дуже швидко відновили паритет. На 39-й хвилині хавбек ПСЖ Дезіре Дуе гарматним пострілом засмутив Мартінеса.

Відео голу Дуе

До свистка на перерву нічийний рахунок зберігся. А от відпочинок пішов на користь чемпіону Франції.

В дебюті другого тайму високу індивідуальну майстерність продемонстрував Хвіча Кварацхелія. Грузинський легіонер ПСЖ красивим ударом з меж штрафного майданчика відправив м'яч до сітки воріт гостей.

Відео голу Кварацхелії

Парі Сен-Жермен мав можливості забезпечити комфорту перевагу перед другим поєдинком. Проте арбітр скасував гол Хакімі через положення поза грою.

У компенсований час Нуну Мендеш красивим обвідним ударом відправив третій м'яч у сітку воріт Мартінеса та зняв усі питання про переможця.

Відео голу Мендеша

ПСЖ здобув впевнену перемогу з рахунком 3:1. Команда Енріке зробила гарний доробок перед матчем-відповіддю.

Переможець протистояння визначиться у Бірмінгемі. Другий чвертьфінальний поєдинок пари Астон Вілла – ПСЖ відбудеться у вівторок, 15 квітня.