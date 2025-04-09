ПСЖ – Астон Вилла 3:1

Голы: Дуэ, 39, Кварацхелия, 49, Мендеш, 90+2 – Роджерс, 35

Астон Вилла стала настоящим открытием Лиги чемпионов, сразу пробившись в четвертьфинал турнира. Зато парижане со скрипом вышли в плей-офф раунда Лиги чемпионов, пишет 24 Канал.

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ПСЖ дожал Астон Виллу

Несмотря на все именно подопечные Луиса Энрике были фаворитами противостояния с "вилланами". Со стартовым свистком хозяева поля захватили инициативу. Уже на 9-й минуте встречи Дембеле имел прекрасную возможность отпраздновать взятие ворот. Однако голкипер Астон Виллы Эмилиано Мартинес был другого мнения и эффектно отразил удар.

На 35-й минуте матча команда Унаи Эмери неожиданно вышла вперед. Форвард "вилланов" Морган Роджерс получил великолепный пас от Юри Тилеманса и с близкого расстояния расстрелял ворота Доннаруммы.

Видео гола Роджерса

"Парижане" очень быстро восстановили паритет. На 39-й минуте хавбек ПСЖ Дезире Дуэ пушечным выстрелом огорчил Мартинеса.

Видео гола Дуэ

До свистка на перерыв ничейный счет сохранился. А вот отдых пошел на пользу чемпиону Франции.

В дебюте второго тайма высокое индивидуальное мастерство продемонстрировал Хвича Кварацхелия. Грузинский легионер ПСЖ красивым ударом из пределов штрафной площади отправил мяч в сетку ворот гостей.

Видео гола Кварацхелии

Пари Сен-Жермен имел возможности обеспечить комфорту преимущество перед вторым поединком. Однако арбитр отменил гол Хакими из-за положения вне игры.

В компенсированное время Нуну Мендеш красивым обводящим ударом отправил третий мяч в сетку ворот Мартинеса и снял все вопросы о победителе.

Видео гола Мендеша

ПСЖ одержал уверенную победу со счетом 3:1. Команда Энрике сделала хороший задел перед ответным матчем.

Победитель противостояния определится в Бирмингеме. Второй четвертьфинальный поединок пары Астон Вилла – ПСЖ состоится во вторник, 15 апреля.