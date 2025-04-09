Голи-красені забезпечили ПСЖ вольову перемогу над Астон Віллою у першому чвертьфіналі ЛЧ
- ПСЖ переміг Астон Віллу з рахунком 3:1 у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів, забивши голи на 39-й, 49-й та 90+2 хвилинах.
- Голи для ПСЖ забили Дуе, Кварацхелія та Мендеш, а для Астон Вілли – Роджерс.
У середу, 9 квітня, відбулися ще два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У Парижі на "Парк де Пренс" ПСЖ приймав Астон Віллу з Бірмінгема.
ПСЖ – Астон Вілла 3:1
Голи: Дуе, 39, Кварацхелія, 49, Мендеш, 90+2 – Роджерс, 35
Астон Вілла стала справжнім відкриттям Ліги чемпіонів, одразу пробившись до чвертьфіналу турніру. Натомість парижани зі скрипом вийшли до плей-оф раунду Ліги чемпіонів, пише 24 Канал.
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ПСЖ дотиснув Астон Віллу
Попри все саме підопічні Луїса Енріке були фаворитами протистояння з "вілланами". Зі стартовим свистком господарі поля захопили ініціативу. Вже на 9-й хвилині зустрічі Дембеле мав чудову нагоду відсвяткувати взяття воріт. Проте голкіпер Астон Вілли Еміліано Мартінес був іншої думки та ефектно відбив удар.
На 35-й хвилині матчу команда Унаї Емері несподівано вийшла вперед. Форвард "вілланів" Морган Роджерс отримав чудовий пас від Юрі Тілеманс та з близької відстані розстріляв ворота Доннарумми.
Відео голу Роджерса
"Парижани" дуже швидко відновили паритет. На 39-й хвилині хавбек ПСЖ Дезіре Дуе гарматним пострілом засмутив Мартінеса.
Відео голу Дуе
До свистка на перерву нічийний рахунок зберігся. А от відпочинок пішов на користь чемпіону Франції.
В дебюті другого тайму високу індивідуальну майстерність продемонстрував Хвіча Кварацхелія. Грузинський легіонер ПСЖ красивим ударом з меж штрафного майданчика відправив м'яч до сітки воріт гостей.
Відео голу Кварацхелії
Парі Сен-Жермен мав можливості забезпечити комфорту перевагу перед другим поєдинком. Проте арбітр скасував гол Хакімі через положення поза грою.
У компенсований час Нуну Мендеш красивим обвідним ударом відправив третій м'яч у сітку воріт Мартінеса та зняв усі питання про переможця.
Відео голу Мендеша
ПСЖ здобув впевнену перемогу з рахунком 3:1. Команда Енріке зробила гарний доробок перед матчем-відповіддю.
Переможець протистояння визначиться у Бірмінгемі. Другий чвертьфінальний поєдинок пари Астон Вілла – ПСЖ відбудеться у вівторок, 15 квітня.