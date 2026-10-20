ПСЖ – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 20 жовтня, у Парижі відбудеться один з центральних матчів третього туру Ліги чемпіонів сезону 2026/2027. Французький ПСЖ прийме вдома каталонську Барселону.

Поєдинок між ПСЖ і Барселоною розпочнеться о 22:00 за київським часом. Стежити за грою можна онлайн на сайті 24 Каналу.

Онлайн матчу ПСЖ – Барселона

Обидві команди вдало розпочали новий сезон у Лізі чемпіонів, здобувши по дві перемоги.

Парижани розгромили Слован з Братислави (6:1) та перемогли Манчестер Сіті (4:2);

Водночас Барселона також здобула дві впевнені перемоги – проти Феєнорду (5:1) та Галатасараю (1:4).

Щодо очних протистоянь, то шляхи команд перетиналися 15 разів. Наразі перевагу зберігає ПСЖ, на рахунку якого 6 перемог. Ще 5 поєдинків виграла Барселона, тоді як інші 4 гри завершилися нічиєю.

Зазначимо, матч ПСЖ – Барселона можна переглянути онлайн в Україні на медіасервісі MEGOGO. Поєдинок буде доступний на OTT-платформі у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Барселона

Текстовий онлайн з'явиться у день гри.