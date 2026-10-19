Обидва гранди впевнено розпочали єврокубкову кампанію та вже встигли продемонструвати, наскільки небезпечними можуть бути в атаці. На Парк-де-Пренс зійдуться команди, здатні покарати суперника за найменшу помилку, передає 24 Канал.

ПСЖ і Барселона влаштують перестрілку

Після двох турів обидва клуби мають по шість очок. Парижани забили десять м'ячів і пропустили три, тоді як каталонці відзначилися дев'ять разів, а їхні суперники забили лише двічі.

Особливо вражає атакувальна форма Барселони. 17 жовтня підопічні Гансі Фліка здолали Бетіс на виїзді з рахунком 5:2, а перед цим розгромили Галатасарай у Лізі чемпіонів – 4:1.

ПСЖ також має вагомі аргументи. Парижани забивали щонайменше двічі у восьми з десяти останніх матчів Ліги чемпіонів, а вісім із десяти попередніх зустрічей у всіх турнірах завершилися з трьома або більше голами. У другому турі команда здолала Манчестер Сіті в результативному протистоянні – 4:2.

Втома може зіпсувати свято

Попри атакувальний потенціал обох команд, не варто ігнорувати фактор фізичної готовності. ПСЖ підходить до зустрічі після двох виїзних матчів за чотири дні, а на Барселону після поїздки до Парижа чекає принципове Класіко з Реалом.

Насичений календар може змусити тренерів вдатися до ротації або зменшити інтенсивність гри після перерви. Водночас ранній гол здатен зруйнувати будь-який обережний план: команді, яка пропустить першою, доведеться активніше йти вперед і відкривати простір для контратак.

Матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Барселоною відбудеться у вівторок, 20 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.