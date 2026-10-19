Гра ПСЖ – Барселона відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" та розпочнеться о 22:00. Переглянути поєдинок можна онлайн в Україні, повідомляє 24 Канал.
Хто покаже матч ПСЖ – Барселона
Матчі Ліги чемпіонів в Україні транслює медіасервіс MEGOGO, який покаже зустріч ПСЖ – Барселона у прямому ефірі.
Поєдинок буде доступний на OTT-платформі у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.
Трансляції матчу передуватиме студія MEGOGO у форматі 3+2, яка розпочнеться о 21:00. Ведуча – Олександра Кучеренко. До неї в студії долучаться ексгравець збірної України Едуард Цихмейструк та актор, сценарист студії "Мамахохотала", ведучий програми "Небезпечна передача" Олег Маслюк.
На матчі у трансляції працюватимуть Вадим Шевякін та Віталій Похвала.
ПСЖ і Барселона набрали по 6 очок у Лізі чемпіонів
Нагадаємо, обидві команди підійдуть до очного матчу після результативних перемог у другому турі: парижани обіграли Манчестер Сіті з рахунком 4:2, а каталонці перемогли Галатасарай – 4:1.
Барселона і ПСЖ після двох турів мають дві перемоги, так само як і Арсенал та Спортінг.
Додамо, шляхи команд перетиналися 15 разів, а перевагу зберігає ПСЖ – 6 перемог. Ще 5 поєдинків виграла Барселона, тоді як інші 4 гри завершилися нічиєю.