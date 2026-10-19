Матч ПСЖ – Барселона состоится на стадионе "Парк де Пренс" и начнется в 22:00. Посмотреть матч можно онлайн в Украине, сообщает 24 Канал.

Кто будет транслировать матч ПСЖ – Барселона

Матчи Лиги чемпионов в Украине транслирует медиасервис MEGOGO, который покажет встречу ПСЖ – Барселона в прямом эфире.

Матч будет доступен на OTT-платформе в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Трансляции матча будет предшествовать студия MEGOGO в формате 3+2, которая начнется в 21:00. Ведущая – Александра Кучеренко. К ней в студии присоединятся экс-игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк и актер, сценарист студии "Мамахохотала", ведущий программы "Опасная передача" Олег Маслюк.

На матче в трансляции будут работать Вадим Шевякин и Виталий Похвала.

ПСЖ и Барселона набрали по 6 очков в Лиге чемпионов

Напомним, обе команды подойдут к очному матчу после результативных побед во втором туре: парижане обыграли Манчестер Сити со счетом 4:2, а каталонцы победили "Галатасарай" – 4:1.

Барселона и ПСЖ после двух туров имеют по две победы, так же как и Арсенал и Спортинг.

Добавим, что пути команд пересекались 15 раз, и преимущество остается за ПСЖ – 6 побед. Еще 5 матчей выиграла Барселона, тогда как остальные 4 игры завершились вничью.