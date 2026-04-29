ПСЖ і Баварія переписали історію у найрезультативнішому півфіналі Ліги чемпіонів: усі рекорди

Можливо, якби Луїс Енріке більше довіряв у єврокубках Іллі Забарному, бодай в однієї команди справи були б краще з обороною. Але українцю довелося спостерігати за феєрією в Парижі з лави для запасних.

У мережі вже встигли пожартувати, що ПСЖ і Баварія надихнулися поєдинком Динамо і Кривбаса в Українській Прем'єр-лізі. Але для повторення тієї результативності забракло двох м'ячів, пише 24 Канал.

Дивіться також У групі ризику не тільки Ямаль: зірки футболу, які пропустять ЧС-2026

Як зіграли ПСЖ і Баварія у півфіналі Ліги чемпіонів?

Весело стало вже у першому таймі: Кейн з пенальті відкрив рахунок, але Кварацхелія і Невеш швидко змінили розклади на користь господарів. Олісе перед перервою, здавалося, вирівняв становище, проте гол Дембеле дозволив ПСЖ піти відпочивати з перевагою – 3:2. Це вже була найбільш результативна перша половина гри за всю історію півфінальних матчів Ліги чемпіонів.

По перерві команда Луїса Енріке понеслася уперед. Кварацхелія і Дембеле оформили кожен по дублю, що зробило рахунок болючим для німців – 5:2. Але це ще була далеко не розв'язка.

Упамекано повернув трохи впевненості баварцям, а вже за три хвилини Діас з пасу Кейна взагалі звів відставання лише до одного м'яча.

Матч хотілося дивитися й дивитися далі, але швейцарський арбітр Сандро Шерер все ж дав фінальний свисток – 5:4 на користь французького чемпіона. Для Баварії є ще цілий домашній поєдинок попереду.

Які рекорди вдалося побити командам?

Як зазначив сайт УЄФА, гра у Парижі відзначилася одразу кількома епічними досягненнями: