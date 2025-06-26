Тріумфатор Ліги чемпіонів принизив команду Мессі у 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу

Поєдинок 1/8 фіналу на КЧС-2025 був принциповим для капітана Інтер Маямі Ліонеля Мессі. Його команда зустрічалася з Парі Сен-Жерменом, якому аргентинець віддав два роки кар'єри.

На Клубному чемпіонаті світу-2025 триває стадія 1/8 фіналу. В одному з найбільш гарячих протистоянь цього раунду переможець Ліги чемпіонів ПСЖ бився проти Інтера з Маямі, повідомляє 24 Канал.

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Мессі проти колишніх

Перший тайм зустрічі ще довго буде снитися в кошмарах гравцям Інтер Маямі. Вже на 6-й хвилині матчу "парижани" повели в рахунку. Вітінья виконав подачу зі штрафного на Жуан Невеса, який головою пробив по центру воріт.

Відео голу Невеса

Команда Луїса Енріке тотально домінувала на полі. На 16-й хвилині м'яч після удару Руїса вдруге залетів у ворота "чапель". Проте арбітр скасував гол через офсайд.

На 39-й хвилині зустрічі жахливу помилку допустив Серхіо Бускетс, який втратив м'яч на підступах до штрафного. Такі помилки володар Ліги чемпіонів не пробачає. Невес оформив дубль, скориставшись пасом Руїса.

Відео другого голу Невеса

В останні хвилини другого тайму гравці ПСЖ добили суперника. Спочатку захисник Інтер Маямі Томас Авілес зрізав м'яч у власні ворота. А у компенсований час Хакімі довів рахунок до непристойного.

Відео автоголу Авілеса

Відео голу Хакімі

У другому таймі французький клуб грав у своє задоволення. Підопічні Луїса Енріке мали кілька нагод збільшити перевагу, але не скористалися моментами. Ліонель Мессі нічим не зміг допомогти своїй команді. Різниці в класі була надто помітною.

У підсумку ПСЖ здобув перемогу з рахунком 4:0.

ПСЖ – Інтер Маямі 4:0

Голи: Невес, 6, 39, Авілес, 44 (автогол), Хакімі, 45+3

Відеоогляд матчу ПСЖ – Інтер Маямі

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"Червоно-сині" легко вийшли до чвертьфіналу. На цій стадії ПСЖ зіграє проти переможця пари Фламенго – Баварія. Поєдинок відбудеться 5 липня в Атланті. Початок зустрчі – о 19:00 за Києвом.