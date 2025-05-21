Перше зустріч та одразу у фіналі Ліги чемпіонів: у кого кращі шанси на перемогу – ПСЖ чи Інтера

Паризький ПСЖ та міланський Інтер 31 травня розіграють трофей Ліги чемпіонів-2024/2025. Фінал найпрестижнішого єврокубкового турніру Європи прийме німецький Мюнхен.

ПСЖ вперше зіграє в історії проти Інтера. І одразу у фіналі Ліги чемпіонів-2025. Початок зустрічі на "Альянц-Арені" розпочнеться – о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Дебютна зустріч ПСЖ та Інтера

У півфінальному раунді "нерадзуррі" вибили одного із фаворитів ЛЧ каталонську Барселону. Перший матч закінчився бойовою нічиєю 3:3, а от другий поєдинок був за італійським грандом 4:3. Переможний гол у другому екстратаймі оформив Давіде Фраттезі.

Водночас ПСЖ в 1/2 фіналу пройшов лондонський Арсенал, який сенсаційно вибив у чвертьфіналі найтитулованіший клуб ЛЧ мадридський Реал. В обидвох поєдинках парижани перемагали "канонірів" – 1:0 та 2:1.

Зверніть увагу! УЄФА призначив румунського суддю Іштвана Ковача на фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Інтер. Для 40-річного арбітра це призначення стане вже 9-м у поточному сезоні ЛЧ-2024/2025. У попередніх минулих поєдинках Ковач показав 20 жовтих карток, одну повторну, одного разу вилучав гравця та призначив одне пенальті.

Якщо ПСЖ із Інтером не перетинались ще жодного разу, то парижани та "нерадзуррі" грали із іншими італійськими та французькими клубами. Чемпіон Франції 25 разів грав проти суперників із Італії, найбільше проти туринського Ювентуса – 10 матчів (2 перемоги, 2 нічиї та 6 поразок).

Інтер ж 24 рази сходився у лобових протистояннях із французькими колективами. Найчастіше "нерадзуррі" грали проти Ліона – 6 разів (по 2 звитяги, мирові та поразки).

Прогноз Favbet

ПСЖ – фаворит фіналу Ліги чемпіонів по лінії Favbet в основний час матчу. Перемогу парижан оцінюють у 2,26. Водночас на звитягу Інтера стоїть коефіцієнт 3,30. Нічия у Мюнхені – 3,40.

Ще більша перевага французького клубу у показнику "переможець турніру" – 1,64 проти 2,32 у "нерадзуррі".

Перемогу у додатковий час теж краще оцінюють для ПСЖ – 10 проти коефіцієнта 12 на гостей. А якщо фінал дійде до серії пенальті, то тут шанси в обох клубів вже рівні – по 10,50.

Ймовірно, обидві команди потішать своїх фанів голами: так – 1,77, ні – 2,05.

Хто може забити?