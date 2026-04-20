ПСЖ із Забарним зазнав ганебної поразки від команди Яремчука
- ПСЖ програв Ліону 1:2 у центральній грі 30-го туру чемпіонату Франції.
- Ілля Забарний відіграв весь матч, тоді як Роман Яремчук залишився на лаві запасних.
В чемпіонаті Франції підійшов до завершення 30-ий тур сезону 2025 – 2026. На вечір неділі була винесена центральна зустріч вікенду.
Чинний чемпіон країни ПСЖ приймав амбітний Ліон. Зустріч викликала інтерес з боку українців через участь у ній наших земляків, повідомляє 24 Канал.
Як відіграв Забарний?
Ілля Забарний перестав бути стабільним гравцем основи в команді Енріке. Проте саме в чемпіонаті Франції українець часто отримує ігрову практику.
Ось і в матчі проти Ліона тренер довірив Забарному місце в старті в парі з іншим запасним центрбеком Лукасом Беральдо. Також шанс зіграти проти ПСЖ мав Роман Яремчук.
Проте Паулу Фонсека залишив українського форварда Ліона на лаві запасних. У підсумку Роман на полі так і не з'явився, але його команда спромоглась створити сенсацію.
ПСЖ – Ліон 1:2
Голи: Кварацхелія, 90+4 – Ендрік, 6, Морейра, 18.
Вже до середини другого тайму "ткачі" забили ПСЖ два голи. Героями епізодів стали конкуренти Яремчука по позиції Ендрік та Морейра. Кожен з них забив по голу та асистував іншому.
Парижани очікувано захопили ініціативу, але грамотна оборона Ліона дозволила команді майже зберегти кліншит. Лише у компенсований час Кварацхелія шаленим дальнім ударом зміг пробити Грейфа.
До слова, словак став одним з героїв матчу, здійснивши 4 сейви та відбивши пенальті від Рамуша. Що ж стосується Забарного, то Ілля відіграв весь матч, але не зумів запобігти поразці ПСЖ.
Огляд матчу ПСЖ – Ліон: дивитися відео на Megogo
Як Забарний проводить сезон в ПСЖ?
- Для парижан це була вже п'ята поразка в сезоні Ліги 1. Підопічні Енріке зберегли лідерство в турнірній таблиці. Команда має перевагу в один бал над Лансом та ще й матч в запасі.
- До слова, перемога дозволила Ліону піднятися на четверте місце. Команда Яремчука має порівну очок із третім Ліллем та на один бал випереджає Ренн.
- Нагадаємо, що Забарний перебрався в ПСЖ влітку 2025-го. Французький клуб виклав аж 63 мільйони євро Борнмуту за гравця збірної України.
- На початку сезону Ілля вважався гравцем основи парижан, але пізніше Енріке став використовувати пару Маркіньос – Пачо в Лізі чемпіонів.
- До слова, в цьому турнірі ПСЖ близький до захисту титулу. Команда дійшла до півфіналу, де зіграє з Баварією. Загалом Забарний зіграв вже 31 поєдинок за парижан та забив один м'яч.