ПСЖ із Забарним зазнав ганебної поразки від команди Яремчука

В чемпіонаті Франції підійшов до завершення 30-ий тур сезону 2025 – 2026. На вечір неділі була винесена центральна зустріч вікенду.

Чинний чемпіон країни ПСЖ приймав амбітний Ліон. Зустріч викликала інтерес з боку українців через участь у ній наших земляків, повідомляє 24 Канал.

Як відіграв Забарний?

Ілля Забарний перестав бути стабільним гравцем основи в команді Енріке. Проте саме в чемпіонаті Франції українець часто отримує ігрову практику.

Ось і в матчі проти Ліона тренер довірив Забарному місце в старті в парі з іншим запасним центрбеком Лукасом Беральдо. Також шанс зіграти проти ПСЖ мав Роман Яремчук.

Проте Паулу Фонсека залишив українського форварда Ліона на лаві запасних. У підсумку Роман на полі так і не з'явився, але його команда спромоглась створити сенсацію.

ПСЖ – Ліон 1:2

Голи: Кварацхелія, 90+4 – Ендрік, 6, Морейра, 18.

Вже до середини другого тайму "ткачі" забили ПСЖ два голи. Героями епізодів стали конкуренти Яремчука по позиції Ендрік та Морейра. Кожен з них забив по голу та асистував іншому.

Парижани очікувано захопили ініціативу, але грамотна оборона Ліона дозволила команді майже зберегти кліншит. Лише у компенсований час Кварацхелія шаленим дальнім ударом зміг пробити Грейфа.

До слова, словак став одним з героїв матчу, здійснивши 4 сейви та відбивши пенальті від Рамуша. Що ж стосується Забарного, то Ілля відіграв весь матч, але не зумів запобігти поразці ПСЖ.

Огляд матчу ПСЖ – Ліон: дивитися відео на Megogo

