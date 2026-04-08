ПСЖ проти Ліверпуля: хто фаворит у топовому матчі Ліги чемпіонів

У середу, 8 квітня, в Лізі чемпіонів 2025 – 2026 відбудуться два матчі 1/4 фіналу. Центральним з них можна назвати бій в Парижі.

Чинний переможець головного єврокубка ПСЖ зійдеться із тріумфатором АПЛ Ліверпулем, повідомляє 24 Канал. Зустріч на стадіоні "Парк-де-Пренс" розпочнеться 8 квітня о 22:00 за київським часом.

До теми Забарний проти переможців АПЛ: де дивитися матч ПСЖ – Ліверпуль в Лізі чемпіонів

Як ПСЖ вибивав Ліверпуль?

Це вже другий сезон поспіль, коли ПСЖ та Ліверпуль зустрічаються у плей-оф. Торік команди зійшлись в 1/8 фіналу та обмінялись там виїзними перемогами з рахунком 1:0.

Зрештою долю путівки у чвертьфінал вирішила серія пенальті, яка була на користь французів. Команда Луїса Енріке в підсумку і виграла головний трофей турніру.

Зараз же обидва клуби знаходяться у гіршому становищі, ніж торік. Особливо це стосується Ліверпуля, який вже давно попрощався із мріями захистити чемпіонство в Англії.

Команда Арне Слота провела вражаючу трансферну кампанію влітку, накупивши гравців майже на 500 мільйонів. На виході ж із новачків впевнено заграв хіба що Уго Екітіке.

Мерсисайдці вимушені боротися за право потрапити в ЛЧ на наступний сезон. За сім турів до фінішу Ліверпуль йде п'ятим, відстаючи від топ4 на п'ять балів.

Як ПСЖ змінився цього сезону?

Що ж стосується ПСЖ, то спад команди поки не такий катастрофічний. В чемпіонаті парижани лідирують, але відрив від головного переслідувача вже не надто переконливий.

Ланс відстає лише на чотири бали, хоч і зіграв на один матч більше. Проте в Лізі чемпіонів парижани не вражали та не змогли потрапити у топ-8 основної стадії.

До слова, проти Ліверпуля матиме змогу зіграти українець Ілля Забарний. Центрбек минулого літа перейшов з Борнмута за 63 мільйони євро, але поки має стабільну практику хіба що в Лізі 1. В єврокубках же тренер віддає перевагу Маркіньосу.