Перша половина зустрічі закінчилась мінімальною перевагою у рахунку ПСЖ 1:0. Єдиний гол у першому таймі забив Дембеле, повідомляє 24 Канал.
Як ПСЖ переграв Марсель у Суперкубку Франції?
Марселю вдалось відігратись лише у середині другого тайму завдяки голу Грінвуда. Наприкінці основного часу "олімпійці" навіть мали шанси вирвати перемогу, коли центрбек парижан Пачо відзначився у власних воротах 1:2.
Здавалось, що трофей вже майже був у руках футболістів Марселя. Однак у компенсований до матчу час Рамуш врятував ПСЖ від поразки та перевів протистояння у серію пенальті. У футбольній фортуні точнішими були гравці паризького гранда 4:1. Головними невдахами вечора стали Траоре та О'Райлі, які не реалізували свої 11-метрові удари.
Ілля Забарний провів увесь фінальний матч у запасі ПСЖ. Цікаво, що перед цим фіналом український захисник відзначився шаленим голом під час тренування парижан.
Відеоогляд фіналу Суперкубка Франції ПСЖ – Марсель
Як ПСЖ грає у поточному сезоні 2025 – 2026?
Вже у наступному матчі парижани зіграють в 1/16 фіналу Кубка Франції, де приймуть ФК Париж (12 січня о 22:00 за Києвом).
У Лізі 1 команда Луїса Енріке після 17-ти турів йде на другому місці, набравши 39 балів. Відставання від лідера сезону Ланса мізерне – лише один пункт.
Додамо, що у цьому сезоні Забарний взяв участь у 20-ти поєдинках ПСЖ, у яких відзначився голом (дані Trasnfermarkt).