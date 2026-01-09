Перша половина зустрічі закінчилась мінімальною перевагою у рахунку ПСЖ 1:0. Єдиний гол у першому таймі забив Дембеле, повідомляє 24 Канал.

Як ПСЖ переграв Марсель у Суперкубку Франції?

Марселю вдалось відігратись лише у середині другого тайму завдяки голу Грінвуда. Наприкінці основного часу "олімпійці" навіть мали шанси вирвати перемогу, коли центрбек парижан Пачо відзначився у власних воротах 1:2.

Здавалось, що трофей вже майже був у руках футболістів Марселя. Однак у компенсований до матчу час Рамуш врятував ПСЖ від поразки та перевів протистояння у серію пенальті. У футбольній фортуні точнішими були гравці паризького гранда 4:1. Головними невдахами вечора стали Траоре та О'Райлі, які не реалізували свої 11-метрові удари.

Ілля Забарний провів увесь фінальний матч у запасі ПСЖ. Цікаво, що перед цим фіналом український захисник відзначився шаленим голом під час тренування парижан.

Відеоогляд фіналу Суперкубка Франції ПСЖ – Марсель

Як ПСЖ грає у поточному сезоні 2025 – 2026?