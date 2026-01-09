Первая половина встречи закончилась минимальным преимуществом в счете ПСЖ 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Дембеле, сообщает 24 Канал.

Как ПСЖ переиграл Марсель в Суперкубке Франции?

Марселю удалось отыграться только в середине второго тайма благодаря голу Гринвуда. В конце основного времени "олимпийцы" даже имели шансы вырвать победу, когда центрбек парижан Пачо отличился в собственных воротах 1:2.

Казалось, что трофей уже почти был в руках футболистов Марселя. Однако в компенсированное к матчу время Рамуш спас ПСЖ от поражения и перевел противостояние в серию пенальти. В футбольной фортуне точнее были игроки парижского гранда 4:1. Главными неудачниками вечера стали Траоре и О'Райли, которые не реализовали свои 11-метровые удары.

Илья Забарный провел весь финальный матч в запасе ПСЖ. Интересно, что перед этим финалом украинский защитник отметился сумасшедшим голом во время тренировки парижан.

Как ПСЖ играет в текущем сезоне 2025 – 2026?