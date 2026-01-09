Первая половина встречи закончилась минимальным преимуществом в счете ПСЖ 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Дембеле, сообщает 24 Канал.
Читайте также Реал выбил Атлетико и вышел в финал Суперкубка Испании
Как ПСЖ переиграл Марсель в Суперкубке Франции?
Марселю удалось отыграться только в середине второго тайма благодаря голу Гринвуда. В конце основного времени "олимпийцы" даже имели шансы вырвать победу, когда центрбек парижан Пачо отличился в собственных воротах 1:2.
Казалось, что трофей уже почти был в руках футболистов Марселя. Однако в компенсированное к матчу время Рамуш спас ПСЖ от поражения и перевел противостояние в серию пенальти. В футбольной фортуне точнее были игроки парижского гранда 4:1. Главными неудачниками вечера стали Траоре и О'Райли, которые не реализовали свои 11-метровые удары.
Илья Забарный провел весь финальный матч в запасе ПСЖ. Интересно, что перед этим финалом украинский защитник отметился сумасшедшим голом во время тренировки парижан.
Видеообзор финала Суперкубка Франции ПСЖ – Марсель
Как ПСЖ играет в текущем сезоне 2025 – 2026?
Уже в следующем матче парижане сыграют в 1/16 финала Кубка Франции, где примут ФК Париж (12 января в 22:00 по Киеву).
В Лиге 1 команда Луиса Энрике после 17-ти туров идет на втором месте, набрав 39 баллов. Отставание от лидера сезона Ланса мизерное – лишь один пункт.
Добавим, что в этом сезоне Забарный принял участие в 20-ти поединках ПСЖ, в которых отметился голом (данные Trasnfermarkt).