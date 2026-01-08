23-летний украинский защитник забил фантастический гол на тренировке парижского клуба. Илья Забарный "снял паутину" с девятки ворот ПСЖ, нанеся удар с дальней дистанции, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм ПСЖ.

Как Забарный забил на тренировке ПСЖ?

Взятие ворот Забарным вызвало бурную реакцию партнеров по команде. За последнее время это уже далеко не первая такая бешеная реакция игроков ПСЖ на гол Ильи во время тренировочного процесса. Но на этот раз защитнику сборной Украины удалось забить куда более красивый мяч.

Видео гола Забарного

Уже 8 января Забарный может поднять над головой свой первый трофей в новом 2026 году. Финал Суперкубка Франции ПСЖ – Марсель начнется в 20:00 (по киевскому времени).

Почему Забарного раскритиковали в Польше?

Бывший польский футболист Дамьен Перки неожиданно высказал порцию критики в сторону Ильи. Как сообщает Planete PSG, нынешний эксперт на телевидении предположил, что Забарный не подходит под философию стиля игры команды Луиса Энрике.

"Сомневаюсь, что он совместим с игровой философией тренера, которая заключается в необходимости все время прессинговать, бояться оказаться не на своей позиции. Его все время будут опережать. В любой ситуации он на шаг позади. Скорость вовсе не является его сильным качеством. Из-за этого будут возникать трудности", – заявил Перки.

Что известно о выступлениях Забарного в ПСЖ?