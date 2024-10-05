Парі Сен-Жермен може побити трансферний рекорд з купівлею Неймара, який самі ж встановили. У 2017 році парижани заплатили за 25-річного бразильця 222 мільйони євро.

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Новий Неймар

Трансфер Ямала може стати найбільшим підписанням в історії футболу. Проте наріжним каменем може стати позиція Барселони.

Каталонський клуб розраховує на свого вихованця, з яким пов'язує майбутні успіхи команди. У 2023 році "блаугранас" підписали нову угоду з Ямалом, прописавши клаусулу в 1 мільярд євро. Наразі невідомо, чи зможе ПСЖ виконати фінансові забаганки та заплатити таку неймовірну суму за юного футболіста.

Довідка. У сезоні 2024/25 Ламін Ямал забив 5 м'ячів та віддав 5 асистів у 10 матчах за Барселону. Портал Transfermarkt оцінює іспанця у 120 мільйонів євро.

Юний номінант на "Золотий м'яч"

Нагадаємо, що Ламін Ямал побив практично усі вікові рекорди Барселони та збірної Іспанії. У віці 15 років хавбек дебютував за основний склад каталонців. Крім того, Ямал став наймолодшим автором голу в історії Ла Ліги.

У віці 16 років та 362 дні юний діамант став наймолодшим автором голу в історії чемпіонатів Європи. У вересні цього року Ямала номінували на "Золотий м'яч". Таким чином, іспанець побив віковий рекорд Мбаппе, ставши наймолодшим номінантом на нагороду.