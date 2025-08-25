Ілля Забарний 12 серпня став гравцем ПСЖ. Після цього трансферу очікувалося, що з команди піде росіянин Матвій Сафонов.

Проте цього так і не сталося, а у пресі з'являється чимало суперечливої інформації про взаємовідносини між футболістами. Через це в ПСЖ провели розмову про гру в одному клубі українця з воротарем збірної Росії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Parisien.

Як вирішили проблемну ситуацію у ПСЖ?

На ній керівництво та тренерський штаб чинного переможця Ліги чемпіонів обговорили стратегію поведінки в команді. Вони хочуть уникнути конфліктів між гравцями з двох ворожих країн.

Зазначається, що Ілля Забарний більше не наполягатиме на трансфері Матвія Сафонова, про що неодноразово йшлося раніше. Він готовий грати разом з представником "запорєбрика", а водночас у ПСЖ робитимуть усе можливе, щоб футболісти публічно перетиналися якомога менше.

Паризький клуб уважно стежитиме за цим питанням, усвідомлюючи можливі наслідки, які можуть виникнути в результаті фотографії або відео, на якому Забарний і Сафонов знаходяться поруч під час тренування або матчу,

– йдеться у статті.

Також у клубі підкреслюють, що між гравцями немає жодних розбіжностей. У роздягальні начебто заявляють, що між ними склалися "поважні та професійні" відносини й футболісти ввічливо поводять себе під час тренувань і матчів.

До слова. Наступний матч ПСЖ проведе 30 серпня на виїзді проти Тулузи. Стартовий свисток пролунає о 22:05 за київським часом.

Нагадаємо, що після останнього поєдинку парижан на відео потрапив епізод, де чітко видно, що Ілля Забарний уникає контактів з росіянином. До того ж той залишається єдиним гравцем ПСЖ, на кого не підписався українець у соцмережах.