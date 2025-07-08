Онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Реал у півфіналу Клубного чемпіонату світу

ПСЖ та Реад відіграють півфінальний матч на Клубному чемпіонаті світу-2025. За ходом зустрічі можна стежити онлайн на сайті 24 Каналу.

На Клубному чемпіонаті світу-2025 наступила пора півфіналів. В центральному матчі цієї стадії 9 липня зійдуться французький ПСЖ та мадридський Реал, повідомляє 24 Канал.

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Анонс матчу

Обидві команди вважались фаворитами турніру ще до його старту, але доля звела їх саме за крок до фіналу. ПСЖ лише раз розчарував на КЧС, програвши у групі Ботафого.

Втім перемоги над Атлетіко, Сіеттл Саундерс, Інтер Маямі та Баварією вийшли впевненими та ефектними. Тепер же переможцю Ліги чемпіонів доведеться долати супротив Реала із новим тренером.

Хабі Алонсо поки непогано показує себе на чолі "бланкос". Втім із суперником рівня ПСЖ мадридці ще не зустрічались на КЧС, хоча і змогли вибити у плей-оф Ювентус та Боруссію.

Ця зустріч має стати особливою для Кіліана Мбаппе. Француз став легендою ПСЖ та найкращим бомбардиром в історії клубу. Але минулого літа нападник пішов зі скандалом і тепер навіть судиться з парижанами через невиплачені бонуси.

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Де дивитися

Матч ПСЖ – Реал онлайн можна буде подивитися на каналі "Суспільне Спорт". Він доступний як в кабельних мережах, так і на ОТТ-платформах. Початок поєдинку – 9 липня о 22:00 (за київським часом).

Зустріч пройде у Нью=Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі ПСЖ – Реал. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.