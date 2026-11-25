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На Парк де Пренс зійдуться команди, які демонструють чудові результати у своїх національних чемпіонатах, але мають різні успіхи в єврокубках. Особливої інтриги додає результативність господарів, які вже забили 20 голів на загальному етапі турніру, повідомляє 24 Канал.

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ПСЖ втратив важливих гравців, але продовжує перемагати

Команда Луїса Енріке підходить до матчу після 12 перемог поспіль у всіх турнірах. Щоправда, останній успіх проти Ніцци (3:2) затьмарила серйозна травма Дезіре Дуе. Французький футболіст пошкодив коліно та, ймовірно, пропустить решту сезону. Раніше аналогічна проблема виникла у Хвічі Кварацхелії.

У чемпіонаті Франції парижани продовжують очолювати турнірну таблицю, випереджаючи найближчого переслідувача на три очки.

У Лізі чемпіонів чинний переможець турніру взагалі не залишає суперникам шансів. ПСЖ розгромив Слован (6:1), переміг Манчестер Сіті (4:2), здолав Барселону (4:2), а в попередньому турі не залишив шансів Вільярреалу (6:0).

Чотири перемоги у чотирьох матчах, 20 забитих м'ячів і перше місце в загальній таблиці – парижани демонструють чемпіонські амбіції.

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Рома їде до Парижа після розгрому суперника

Римляни під керівництвом Джан П'єро Гасперіні також перебувають у хорошій формі. У Серії А команда посідає друге місце та ще не програвала: дев'ять перемог і три нічиї.

В останньому матчі Рома розгромила Парму на виїзді з рахунком 5:1. Головним героєм зустрічі став Доніелл Мален, який забив чотири м'ячі. Тепер на рахунку нідерландця 12 голів у чемпіонаті Італії та лідерство в бомбардирській гонці.

У Лізі чемпіонів справи римлян значно скромніші. Вони зіграли внічию з Фенербахче (1:1), поступилися Реалу (3:4), розгромили Слован (4:0), а в попередньому турі програли Манчестер Юнайтед (2:3), хоча вели у два м'ячі.

Наразі Рома посідає 20-те місце в загальній таблиці. Тож поїздка до Парижа стане для італійців серйозною перевіркою.

Поєдинок п'ятого туру загального етапу Ліги чемпіонів відбудеться у середу, 25 листопада, на стадіоні Парк де Пренс у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Цікаво, що в офіційних матчах ПСЖ та Рома ще ніколи не зустрічалися. Єдине попереднє протистояння відбулося у 2017 році в Міжнародному кубку чемпіонів: основний час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті сильнішими були парижани – 5:3.