Четверте "золото" поспіль: ПСЖ достроково став чемпіоном Франції за шість турів до фінішу

Паризька команда не мала конкуренції в чемпіонаті Франції та не програла ще жодного матчу. Тепер команда Луїса Енріке мріє оформити требл.

ПСЖ – Анже 1:0

Гол: Дуе, 55.

В чемпіонаті Франції 2024-2025 цього тижня проходять зустрічі 28 туру. Першим матчем суботи стала гра за участю чинного чемпіона ПСЖ, який приймав аутсайдера Анже, повідомляє 24 Канал.

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Зміцнення рекорду

Парижани вже де-факто гарантували собі чемпіонство ще взимку. Команда Луїса Енріке не програла жодного матчу в Лізі 1 та наростила відрив від переслідувачів до 21 балу.

Непрограш проти Анже вже достроково робив би ПСЖ чемпіонами. Господарі володіли беззаперечною ініціативою у зустрічі, проте забити вдалось лише раз. Після перерви Дуе успішно замкнув навіс від Кварацхелії.

Втім і цього м'яча вистачило для дев'ятої поспіль перемоги в Лізі 1. Таким чином, ПСЖ оформив чемпіонство за шість турів до фінішу, адже наростив відрив від Монако до 24 очок.

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Для парижан це четверте чемпіонство поспіль. Загалом же столичний клуб лише зміцнив свій рекорд за чемпіонствами, цьогорічне стало вже 13-им в історії ПСЖ. Тепер команда Луїса Енріке має на меті оформити требл.

У фіналі Кубка Франції "сині" зіграють проти Реймса, а в Лізі чемпіонів ПСЖ дійшов вже до чвертьфіналу. На цій стадії суперником парижан стане англійська Астон Вілла.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Анже