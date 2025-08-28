Охорона стадіону вигнала вболівальника з прапором України. У ПСЖ відреагували на інцидент, який відбувся під час матчу елітного дивізіону Франції, повідомляє 24 канал із посиланням на RMC Sport.

Що сказали у ПСЖ щодо інциденту?

"Дніпрянин" завітав до Парижа у відпустку та вирішив підтримати Іллю Забарного. Під час матчу ПСЖ військовий дістав прапор України з національним гербом, а у результаті охорона вигнала його зі стадіону.

У ПСЖ заперечують, що охорона діяла через неповагу до української національної символіки. У клубі також пояснили, що прапор було віднесено до "символіки, яку складно інтерпретувати.

Парижани заявили, що такі правила застосовуються до кожного фаната, який вирішив завітати на матч. У клубі не перепросили перед українським військовим через інцидент.

Оскільки ця людина не хотіла здавати свій прапор на зберігання, було вирішено не допускати її на стадіон,

– йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що ПСЖ виграв матч проти Анже з рахунком 1:0. Український футболіст Ілля Забарний провів увесь поєдинок на лаві для запасних.

Раніше повідомляли про те, що після матчу Ілля Забарний технічно відійшов від Матвія Сафонова, який наблизився до нього. Футболіст вкотре продемонстрував свою позицію щодо росіянина.