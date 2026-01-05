Міжнародний паралімпійський комітет зробив велику послугу диктатору Володимиру Путіну, дозволивши російським паралімпійцям виступати під національною символікою. Країна-агресор вже святкує повернення у міжнародний спорт.

Володимир Путін виступив з нагоди 30-річного ювілею Паралімпійського комітету Росії. На заході він висловився щодо повернення російських паралімпійців на міжнародні турніри під своїм прапором та гімном, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Кремля.

Що сказав Путін про повернення на паралімпійські змагання?

Російський диктатор назвав "перемогою" дозвіл виступати під національними символами на міжнародних змаганнях. Під час проведення Паралімпіади-2026 прапор країни-агресор офіційно повернеться на один з найпрестижніших турнірів.

Втішно, що сьогодні наші паралімпійці знову виступають на найбільших міжнародних змаганнях з національною символікою, прапором і гімном. Вважаю це нашою загальною великою перемогою,

– заявив Путін.

Зазначимо, що Міжнародний олімпійський комітет наприкінці вересня 2025 року дозволив російським паралімпійцям виступати під своїми символами. Раніше представники країни-агресорки могли змагатися тільки у нейтральному статусі без прапора та гімну.

Довідка. Зимові Паралімпійські ігри-2026 в Італії відбудуться з 6 по 15 березня. Змагання проходитимуть в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

У яких видах спорту Росії дозволили виступати під своїм прапором?