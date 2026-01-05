Путін заявив про "перемогу" після повернення російського прапора на Паралімпіаду
- Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським паралімпійцям виступати під національною символікою, що Путін назвав "перемогою".
- Рішення дозволяє російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, включаючи Паралімпіаду-2026, під своїми прапором і гімном.
Міжнародний паралімпійський комітет зробив велику послугу диктатору Володимиру Путіну, дозволивши російським паралімпійцям виступати під національною символікою. Країна-агресор вже святкує повернення у міжнародний спорт.
Володимир Путін виступив з нагоди 30-річного ювілею Паралімпійського комітету Росії. На заході він висловився щодо повернення російських паралімпійців на міжнародні турніри під своїм прапором та гімном, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Кремля.
Що сказав Путін про повернення на паралімпійські змагання?
Російський диктатор назвав "перемогою" дозвіл виступати під національними символами на міжнародних змаганнях. Під час проведення Паралімпіади-2026 прапор країни-агресор офіційно повернеться на один з найпрестижніших турнірів.
Втішно, що сьогодні наші паралімпійці знову виступають на найбільших міжнародних змаганнях з національною символікою, прапором і гімном. Вважаю це нашою загальною великою перемогою,
– заявив Путін.
Зазначимо, що Міжнародний олімпійський комітет наприкінці вересня 2025 року дозволив російським паралімпійцям виступати під своїми символами. Раніше представники країни-агресорки могли змагатися тільки у нейтральному статусі без прапора та гімну.
Довідка. Зимові Паралімпійські ігри-2026 в Італії відбудуться з 6 по 15 березня. Змагання проходитимуть в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.
У яких видах спорту Росії дозволили виступати під своїм прапором?
- Росія вже майже чотири роки веде повномасштабну агресію проти України. Попри численні злочини Росії, міжнародні спортивні організації пішли шляхом поступок терористам.
- Першим послабив санкції Міжнародний олімпійський комітет, який дозволив росіянам виступати на змаганнях у нейтральному статусі. Ініціативу підхопили спортивні асоціації.
- Міжнародна федерація самбо спочатку дозволила російським юніорам змагатися зі своїми символами, а у грудні 2025 року "зелене світло" отримали дорослі самбісти з Росії. Аналогічне рішення прийняли стосовно дзюдоїстів, де росіяни мають потужне лобі.
- Шахова організація ФІДЕ, яку очолює колишній підлеглий Путіна Аркадій Дворкович, проголосувала за допуск представників Росії та Білорусі до командних змагань під національною символікою. Ба більше, на території Білорусі дозволили проводити офіційні змагання.