Став посміховиськом: Путін уперше відреагував на рішення Канади щодо збірної Росії

Президент Росії Володимир Путін прокоментував відмову Канади допускати російських хокеїстів до молодіжного чемпіонату світу 2027 року. У своїй заяві очільник Кремля запам'ятався лицемірством.

Путін у своїй промові згадав про порушення демократичних принципів і міжнародних правил, повідомляє 24 Канал. Свою заяву Путін виголосив на засіданні Ради з розвитку фізичної культури та спорту при президентові Росії.

Яку заяву видав Путін

Путін заявив, що відмова Канади допускати російських хокеїстів на молодіжний мундіаль свідчить про те, що ті, хто бореться за єдині правила, за підтримання демократичних інститутів, самі нехтують усіма цими правилами та цими інститутами. За його словами, на жаль, із такими доводиться мати справу на міжнародній арені.

Він закликав і далі вимагати допускати збірну Росії юридичними засобами, посилаючись на рішення суду в Лозанні. За словами Путіна, відмова росіянам суперечить принципам Олімпійської хартії.

Вони просто ще раз показують, що жодних універсальних правил не існує. Є лише правила, які відповідають їхнім інтересам,

– зауважив очільник Кремля.

Він додав, що Росія продовжить домагатись своїх інтересів. І це вона буде робити в усіх напрямках.

Як відреагували на таку заяву Путіна

Користувачі в мережі висміяли заяву Путіна. Йому нагадали про ситуацію з демократією в самій Росії, а його слова про міжнародні правила назвали лицемірними.

Зокрема, були коментарі на кшталт "Добре, що у світі є такий захисник демократії, як-от Путін". Дехто назвав президента Росії "головним демократом і гуманістом". Інші нагадали, що Путін сам переписав Конституцію Росії під себе.

Нагадаємо, що Лозаннський спортивний арбітражний суд дозволив російським збірним із хокею брати участь у міжнародних змаганнях. Утім, це рішення обернулось масовим демаршом із боку інших хокейних федерацій.

Крім того, це рішення арбітражного суду може вплинути на збірну України. Саме українців можуть виключити з дорослого чемпіонату світу заради Росії.