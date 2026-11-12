Росію повернули на чемпіонат світу, але рішення обернулося масовим демаршем

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Президент правління DEB Франк Лутц заявив, що аналогічна позиція зберігатиметься і щодо дорослого ЧС-2027 у Німеччині, повідомляє Die Zeit.

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Через Росію чемпіонат світу може втратити сенс

"Ми розуміємо, що рішення не може з'явитися за одну ніч. Але затягувати цей процес ще на кілька тижнів для нас є неприпустимим", – заявив голова Німецької федерації хокею Франк Лутц.

Він закликав IIHF якомога швидше врегулювати ситуацію, наголосивши, що бойкот матчів може позбавити турнір сенсу та створити серйозні фінансові ризики для організаторів. Зокрема, вболівальники можуть вимагати повернення коштів за квитки, яких уже продано 250 тисяч.

Як протистоять поверненню Росії

Нагадаємо, 30 жовтня Спортивний арбітраж у Лозанні скасував заборону для російських хокейних збірних на участь у міжнародних змаганнях.

Після цього IIHF поновила участь збірної Росії U-20 на ЧС замість Норвегії та змінила календар турніру. Аналогічні зміни очікуються і для дорослого чемпіонату світу, де своє місце на користь Росії ризикує втратити Україна.

Низка країн вже оголосила масштабний бойкот Росії, а уряд Канади повідомив національній хокейній асоціації та IIHF, що не видаватиме візи росіянам для участі в молодіжному чемпіонаті світу.

Своєю чергою, у Німеччині розглядають можливість повторного відсторонення Росії з іншим обґрунтуванням – через загрозу цілісності змагань. Федеральний уряд веде переговори з DEB та Німецьким олімпійським спортивним союзом щодо недопущення російської збірної до турніру.