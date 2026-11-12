Россию вернули на чемпионат мира, но решение обернулось массовым демаршем

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Президент правления DEB Франк Лутц заявил, что аналогичная позиция будет сохраняться и в отношении взрослого ЧМ-2027 в Германии, сообщает Die Zeit.

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Из-за России чемпионат мира может потерять смысл

"Мы понимаем, что решение не может быть принято за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас недопустимо", – заявил председатель Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

Он призвал IIHF как можно скорее урегулировать ситуацию, подчеркнув, что бойкот матчей может лишить турнир смысла и создать серьезные финансовые риски для организаторов. В частности, болельщики могут потребовать возврата средств за билеты, которых уже продано 250 тысяч.

Как противостоят возвращению России

Напомним, 30 октября Спортивный арбитраж в Лозанне отменил запрет для российских хоккейных сборных на участие в международных соревнованиях.

После этого IIHF возобновила участие сборной России U-20 в ЧМ вместо Норвегии и изменила календарь турнира. Аналогичные изменения ожидаются и для взрослого чемпионата мира, где свое место в пользу России Украина рискует потерять.

Ряд стран уже объявили о масштабном бойкоте России, а правительство Канады сообщило национальной хоккейной ассоциации и IIHF, что не будет выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира.

В свою очередь, в Германии рассматривают возможность повторного отстранения России по другому основанию – из-за угрозы целостности соревнований. Федеральное правительство ведет переговоры с DEB и Немецким олимпийским спортивным союзом о недопуске российской сборной к турниру.