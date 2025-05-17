Гонщик збив кролика, який пошкодив його машину вартістю близько 20 млн доларів
- П'єр Гаслі потрапив в аварію, збивши кролика, що пошкодило його болід Alpine A525.
- Вартість боліда Формули-1 становить близько 20 млн доларів, а аварія призвела до пошкоджень переднього антикрила і днища.
- Після аварії Гаслі не повернувся на трасу, а головні перегони Гран-прі Емілії-Романьї відбудуться 18 травня в Імолі.
Французький пілот П'єр Гаслі потрапив в аварію на першій практиці Гран-прі Емілії-Романьї. Він наїхав на кролика і пошкодив собі авто.
Під час Гран-прі Емілії-Романьї сталася неприємна ситуація. П'єр Гаслі збив кролика, що призвело до непередбачуваних наслідків.
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Кролик пошкодив авто гонщику
Аварія призвела до загибелі тварини, а також завдала пошкоджень передньому антикрилу і днищу боліда Alpine A525, пише 24 канал з посиланням на Motor Sport.
Ціна на болід Формули-1 зазвичай становить близько 20 млн доларів згідно з проведеним дослідженням. Самі команди ж не розголошують інформацію про вартість машини.
На жаль, я не зміг уникнути зіткнення,
– прокоментував ситуацію Гаслі.
Після аварії француз заїхав у бокси і більше не повертався на трасу для змагань.
Відзначимо, що головні перегони Гран-прі Емілії-Романьї відбудуться 18 травня в Імолі.