Укр Рус
Sport News 24 Інші види спорту Гонщик збив кролика, який пошкодив його машину вартістю близько 20 млн доларів
17 травня, 16:23
1

Гонщик збив кролика, який пошкодив його машину вартістю близько 20 млн доларів

Валерія Фургалець
Основні тези
  • П'єр Гаслі потрапив в аварію, збивши кролика, що пошкодило його болід Alpine A525.
  • Вартість боліда Формули-1 становить близько 20 млн доларів, а аварія призвела до пошкоджень переднього антикрила і днища.
  • Після аварії Гаслі не повернувся на трасу, а головні перегони Гран-прі Емілії-Романьї відбудуться 18 травня в Імолі.

Французький пілот П'єр Гаслі потрапив в аварію на першій практиці Гран-прі Емілії-Романьї. Він наїхав на кролика і пошкодив собі авто.

Під час Гран-прі Емілії-Романьї сталася неприємна ситуація. П'єр Гаслі збив кролика, що призвело до непередбачуваних наслідків.

Читайте також Козел атакував велогонщика під час етапу престижного туру Giro d'Italia: кумедне відео

Кролик пошкодив авто гонщику

Аварія призвела до загибелі тварини, а також завдала пошкоджень передньому антикрилу і днищу боліда Alpine A525, пише 24 канал з посиланням на Motor Sport.

Ціна на болід Формули-1 зазвичай становить близько 20 млн доларів згідно з проведеним дослідженням. Самі команди ж не розголошують інформацію про вартість машини.

На жаль, я не зміг уникнути зіткнення,
– прокоментував ситуацію Гаслі.

Після аварії француз заїхав у бокси і більше не повертався на трасу для змагань.

Відзначимо, що головні перегони Гран-прі Емілії-Романьї відбудуться 18 травня в Імолі.