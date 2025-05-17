Гонщик збив кролика, який пошкодив його машину вартістю близько 20 млн доларів

Французький пілот П'єр Гаслі потрапив в аварію на першій практиці Гран-прі Емілії-Романьї. Він наїхав на кролика і пошкодив собі авто.

Під час Гран-прі Емілії-Романьї сталася неприємна ситуація. П'єр Гаслі збив кролика, що призвело до непередбачуваних наслідків.

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Кролик пошкодив авто гонщику

Аварія призвела до загибелі тварини, а також завдала пошкоджень передньому антикрилу і днищу боліда Alpine A525, пише 24 канал з посиланням на Motor Sport.

Ціна на болід Формули-1 зазвичай становить близько 20 млн доларів згідно з проведеним дослідженням. Самі команди ж не розголошують інформацію про вартість машини.

На жаль, я не зміг уникнути зіткнення,

– прокоментував ситуацію Гаслі.

Після аварії француз заїхав у бокси і більше не повертався на трасу для змагань.

Відзначимо, що головні перегони Гран-прі Емілії-Романьї відбудуться 18 травня в Імолі.