Ганьба: МОК виправдав президента ФІФА Інфантіно, який поїхав на Раду миру Трампа

Міжнародному олімпійському комітету знадобився лише один день, щоб розглянути справу щодо можливого порушення президентом ФІФА Джанні Інфантіно Олімпійської хартії. Рішення не здивувало: великий прихильник диктаторів уникне покарання.

Інфантіно відвідав перше засідання Ради миру – нової організації, яку просуває і очолює президент США Дональд Трамп. У МОК такі дії чомусь вважають сумісними з принципом політичної нейтральності, пише Reuters.

Чому МОК виправдав Інфантіно за агітацію на користь Трампа?

В організації, яка цинічно дискваліфікувала українця Владислава Гераскевича з Олімпіади за шолом пам'яті, раптом вирішили, що Інфантіно у Вашингтоні займався не політикою, а гуманітарною місією, пише ESPN.

ФІФА підтримує через футбол комплексну програму інвестицій у відновлення спорту в Газі, надаючи пропозиції щодо спортивної інфраструктури та освіти. Це повністю відповідає ролі міжнародної спортивної федерації. МОК через Олімпійську солідарність, яка є нашим інструментом розвитку, підтримував і продовжує підтримувати спорт на Близькому Сході,

– надали роз'яснення в МОК.

У чому звинувачували Інфантіно?

На саміті Ради миру очільник світового футболу сидів у червоній кепці з написом "USA" і числами 45-47.

Це явний реверанс у бік Трампа, який є 45-им і 47-им президентом Сполучених Штатів. Також саме такі кепки господар Білого дому просуває у своєму онлайн-магазині сувенірів і сам частенько недоречно носить на офіційних заходах.

Фактично Інфантіно у Вашингтоні займався агітацією, що для члена МОК є неприпустимим.

Як Інфантіно постійно заграє з диктаторами?