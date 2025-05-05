Помер легенда Реала, який здобув із клубом 32 трофеї

Сумна новина сколихнула спортивну спільноту. 4 травня перестало битися серце Рафаеля Руллана.

Легендарний баскетболіст пішов з життя у віці 73 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Реала. Причини смерті наразі невідомі.

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Був видатним гравцем

Майже всю ігрову кар'єру він провів у складі мадридського клубу. Талановитий центровий був у структурі "вершкових" з 15 років.

"Реал Мадрид, його президент і Рада директорів глибоко шкодують з приводу смерті Рафаеля Руллана, однієї з найвидатніших легенд мадридського клубу та європейського баскетболу. Реал Мадрид висловлює співчуття його родині, товаришам по команді та всім його близьким.

Рафаель був пов’язаний з мадридською командою практично все своє життя, з того часу, як йому виповнилося 15 років. Окрім 18 сезонів в якості гравця, він обіймав різні посади делегата першої команди та директора спортивних шкіл. Спочивай з миром", – йдеться у заяві клубу.

Довідка. Рафаель Руллан грав за Реал з 1969 по 1987 рік. Він виграв з "вершковими" 3 Кубки європейських чемпіонів, 4 Міжконтинентальні кубки, Кубок володарів кубків, 14 чемпіонатів, 9 Кубків і Суперкубок Іспанії. Також він мав у своєму активі 162 матчі за збірну Іспанії, з якою ставав віцечемпіоном Європи-1973.

Нагадаємо, що в березні помер найважчий баскетболіст в історії НБА.