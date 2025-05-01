Рекорд Роналду під загрозою: Рафінья перевершив досягнення легенди Барселони

У вівторок, 30 квітня, відбувся другий півфінальний матч Ліги чемпіонів-2024/2025. Барселона на домашньому стадіоні приймала міланський Інтер.

Протистояння між "синьо-гранатовими" та "нерадзуррі" завершилось шаленою нічиєю з рахунком 3:3. Одним з головних героїв гри став бразильський вінгер "блаугранас" Рафінья, повідомляє 24 канал.

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Що підкорилось Рафіньї

Рафінья віддав асист на Феррана Торреса, який забив другий гол Барселони у напруженому матчі проти Інтера. Таким чином бразилець записав на свій рахунок 20 результативну дію у поточній Лізі чемпіонів.

За даними Squawka, Рафінья перевершив досягнення Ліонеля Мессі. Аргентинець свого часу відзначився 19 гольовими діями в одному сезоні Ліги чемпіонів.

Також Рафінья став першим бразильцем в історії Барселони, який досягнув цієї позначки у головному європейському турнірі.

Рафінья віддав асист на Феррана Торесса: дивіться відео

Нагадаємо, що загальний рекорд Ліги чемпіонів належить Кріштіану Роналду. Легендарний португалець відзначився 22 результативними діями у турнірі за Реал у сезоні 2013/2014: 17 голів і 5 асистів.

Раніше Рафінья розкритикував партнерів по команді. Причиною для гніву бразильця стала погана гра Барселони у матчі проти Інтера у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.