Росіяни обстріляли у Києві дім відомої української гімнастки

Під час масованої атаки в ніч на 15 червня росіяни пошкодили у Києві низку культурних споруд та житлових будинків. Серед постраждалих опинилася призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики Єва Мелещук.

Спортсменка провела ніч в укритті, поки ракети влучили у будівлю поряд з її домом та пошкодили вхід до підземного паркінгу. Про пережитий жах гімнастка розповіла на своїй інстаграм-сторінці.

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Що сталося з будинком гімнастки через масовану російську атаку?

За словами Мелещук, балістичні ракети зруйнували будівлю поряд з її квартирою у житловому комплексі. Внаслідок влучання було пошкоджено вхід до підземного паркінгу, де в укритті перебували люди, знищено ліфти, частково обвалився дах.

Найстрашніша ніч у моєму житті. Сподіваюся, що якомога більше людей отримали допомогу й змогли дістатися до безпечного місця,

– зазначила Єва у сторіс.

Сама спортсменка дивом уникнула травм, її помешкання залишилось ціле. Попри це, Мелещук розповіла про поранених людей, дим, пожежі, уламки скла, які були усюди біля її будинку.

Я ненавиджу Росію і всіх, хто продовжує її підтримувати. Я ненавиджу, що досі є люди, які не розуміють, що ця держава здійснює геноцид проти українців, проти нашої землі та проти самого нашого існування,

– емоційно написала гімнастка.

Які наслідки атаки по Києву 15 червня?

У столиці, за даними влади, 35 постраждалих людей, серед яких двоє дітей і вагітна жінка.

Загинули п'ятеро киян. Пошкоджено територію заповідника Києво-Печерська Лавра, будівлю Мистецького Арсеналу, кіностудію імені Олександа Довженка, знищено найбільшу в Україні колекцію сценічних костюмів.