Уже четвертий рік ледь не щодня Росія тероризує Україну обстрілами мирних населених пунктів. Напередодні російські військові завдали ракетного удару по місту Суми.

Внаслідок нього було зруйновано, зокрема, спортзал Сумського державного університету. На це відреагувала чемпіонка Європи з пляжного волейболу Тетяна Лазаренко, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі спортсменки.

Як прокоментувала знищення спортзалу в СумДУ?

Вона опублікувала фото руйнувань та емоційно звернулася до Дональда Трампа. Волейболістка засудила ганебну поведінку президента США при зустрічі з Володимиром Путіним, пригадавши приниження, якого зазнали американські військові під час цієї події.

Ї***і росіяни знову знищили "військовий" об’єкт у Сумах. Молодець, містере Трамп, у врегулюванні війни в Україні – надсилай ще більше морпіхів США, які стають на коліна перед Путіним. У якому жахливому світі ми живемо,

– написала Лазаренко.



Наслідки російського обстрілу по місту Суми / Фото зі сторіс волейболістки

Довідка. Ракетний удар Росії по Сумах відбувся ввечері 17 серпня. Внаслідок нього також був пошкоджений фасад одного з корпусів навчального закладу.

Нагадаємо, що на початку серпня Тетяна Лазаренко в парі з Мариною Гладун стали першими в історії України чемпіонками Європи з пляжного волейболу. Вони перемогли у фіналі представниць Франції з рахунком 2:1.