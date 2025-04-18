Тренер Роми жорстко пройшовся по Довбику та збирається посадити його на лаву запасних

Клаудіо Раньєрі розкритикував українського нападника за незадовільну форму. На останньому тренуванні Роми Довбик займався індивідуально.

Цими вихідними в чемпіонаті Італії 2024-2025 пройдуть матчі 33 туру. На суботу винесена зустріч за участі Роми, яка прийматиме середняка Серії А Верону.

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Довбик не у фаворі

Напередодні матчу проблеми виникли в Артема Довбика. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Calciomercato, нападник Роми пропустив командне тренування та займався у спортзалі.

Як виявилось, українець не має пошкодження, а причиною відсутності на тренуванні є незадоволення його формою з боку Клаудіо Раньєрі. Перед грою проти Верони наставник "вовків" висловив невдоволення грою Довбика.

В матчі проти Лаціо винні всі. Довбик повинен більше рухатися та відкриватися, але партнери часто не віддавали йому м'яча. Я завжди говорю Артему, що мені від нього потрібно більше продуктивності. Він має більше пересуватися полем, відкриватися для партнерів, шукати моменти. Я незадоволений тим, як грає Довбик. Думаю, що він також. Я чекаю від нашого форварда більше зусиль,

– заявив Раньєрі.

Італійські ЗМІ впевнені, що Довбик розпочне матч з Вероною з лави запасних. Натомість в основі римлян має вийти узбек Ельдор Шомуродов. Цього сезону Артем є найкращим бомбардиром Роми, забивши 16 голів у 41 матчі.

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Нагадаємо, що "вовки" придбали українця минулого літа у Жирони за 30 мільйонів євро. Наразі римляни посідають сьому сходинку в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 5 балів.