Василь Ломаченко вже завершив боксерську кар'єру. Його катмен Рас Анбер розповів про роботу з чемпіоном світу у легкій вазі, який гучно заявив про себе у профі-ринзі.

Анбер розповів про Ломаченка як боксера, а також як людину. Катмен "Матриці" зізнався, яким Василь був поза залом, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News Online.

Що Анбер сказав про Ломаченка?

Рас Анбер схвально висловився про Василя Ломаченка. Катмен ексбоксера заявив, що "Матриця" був людиною переконань, який любить свою країну, свою родину та віру.

Він патріот. Він любить свою країну. Він любить свою сім’ю. Він людина віри. Це справжній джентльмен у всьому, і я не можу сказати про нього жодного поганого слова,

– сказав Анбер.

Катмен Ломаченка пригадав момент після першого бою Василя. Рас Анбер розповів, що боксер покликав його до себе у номер та подарував йому свою олімпійську краватку з українськими кольорами.

Анбер зазначив, що Ломаченко помітив те, що він носив краватку в його кутку у минулому поєдинку. Рас заявив, що був щоці, адже це частина олімпійської форми боксера.

"Він подарував її, бо побачив, що я вдягаю краватку на поєдинки, щоб показати повагу до того, що роблять боксери, і до самого спорту. Він це помітив і віддав мені таку особисту річ. Для мене це було дорожче, ніж якби він подарував Rolex – адже він цього не купував, це було його, і він передав це мені. Я вдягаю цю краватку на всі бої Ломаченка й Усика відтоді й робитиму так і надалі",

– додав катмен.

Зазначимо, що Василь Ломаченко є видатним боксером, який здобув чимало титулів та чемпіонських поясів. Проте своїми висловлюваннями зіпсував свою репутацію, як українця.

Що відомо про зашквари Ломаченка?