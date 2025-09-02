Василий Ломаченко уже завершил боксерскую карьеру. Его катмен Рас Анбер рассказал о работе с чемпионом мира в легком весе, который громко заявил о себе в профи-ринге.

Анбер рассказал о Ломаченко как боксере, а также как человеке. Катмен "Матрицы" признался, каким Василий был вне зала, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.

Что Анбер сказал о Ломаченко?

Рас Анбер одобрительно высказался о Василии Ломаченко. Катмен экс-боксера заявил, что "Матрица" был человеком убеждений, который любит свою страну, свою семью и веру.

Он патриот. Он любит свою страну. Он любит свою семью. Он человек веры. Это настоящий джентльмен во всем, и я не могу сказать о нем ни одного плохого слова,

– сказал Анбер.

Катмен Ломаченко вспомнил момент после первого боя Василия. Рас Анбер рассказал, что боксер позвал его к себе в номер и подарил ему свой олимпийский галстук с украинскими цветами.

Анбер отметил, что Ломаченко заметил то, что он носил галстук в его углу в прошлом поединке. Рас заявил, что был щеке, ведь это часть олимпийской формы боксера.

"Он подарил его, потому что увидел, что я надеваю галстук на поединки, чтобы показать уважение к тому, что делают боксеры, и к самому спорту. Он это заметил и отдал мне такую личную вещь. Для меня это было дороже, чем если бы он подарил Rolex – ведь он этого не покупал, это было его, и он передал это мне. Я надеваю этот галстук на все бои Ломаченко и Усика с тех пор и буду делать так и в дальнейшем",

– добавил катмен.

Отметим, что Василий Ломаченко является выдающимся боксером, который получил немало титулов и чемпионских поясов. Однако своими высказываниями испортил свою репутацию, как украинца.

Что известно о зашкварах Ломаченко?