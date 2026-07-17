Зірковий боксер розкритикував збірну Аргентини: йому не сподобалась політика на ЧС-2026

Раян Гарсія "пройшовся" по збірній Аргентини після тріумфального виходу команди у фінал ЧС-2026. Боксеру не сподобалась поведінка футболістів.

Гравці збірної Аргентини чують дедалі більше критики на власну адресу. У своєму акаунті у соцмережі X не оминув їх стороною американський боксер Раян Гарсія.

Що написав Гарсія

Чемпіон світу WBC в напівсередній вазі (до 66,70 кілограмів) не оцінив перфоманс аргентинців з політичним банером, який футболісти продемонстрували після перемоги над Англією у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Проблема в тому, що люди обирають жити і померти за країну, сперечатися зі всіх сил за прапор. Я обираю жити і померти за Ісуса Христа та Царство Небесне,

– написав Гарсія.

Окрім цього, спортсмен відзначив, що на його думку поведінка представників Аргентини не є доречною, адже під час матчу на полі зійшлись дві чудові команди і перемогла краща з них. Боксер не побачив причин для демонстрації додаткових символів.

Що загрожує Аргентині і що сталось

Партнери Ліонеля Мессі по команді вийшли на поле з плакатом із написом: "Мальвінські острови – аргентинські". У такий спосіб вони нагадали про територіальну суперечку між Аргентиною та Великою Британією щодо Фолклендських (Мальвінських) островів.

Уже відомо, що ФІФА відкриє розслідування щодо інциденту, але імовірне покарання аргентинська національна федерація може отримати лише після завершення ЧС. Воно не вплине на фіксацію результату команди.

Аргентинська футбольна асоціація і без цього має певні проблеми. Зокрема, її фінансовими операціями займається ФБР.