Поки збірна Кабо-Верде творить історію на своєму дебютному мундіалі, її лідер опинився в центрі гучного скандалу. Поліція розслідує заяву про сексуальне насильство, а ФІФА вже прокоментувала ситуацію, передає 24 Канал.

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Що відомо про скандал?

За інформацією Globo, Раяна Мендеша підозрюють у зґвалтуванні громадянки Бразилії, яка працювала перекладачкою делегації збірної Кабо-Верде під час турніру FIFA Series у березні 2025 року.

Заявниця повідомила, що після інциденту звернулася до ФІФА та Федерації футболу Кабо-Верде з вимогою відсторонити футболіста від участі в чемпіонаті світу. За її словами, жодної відповіді від футбольних органів вона так і не отримала.

Поліція Нової Зеландії підтвердила, що кримінальне провадження було відкрито 10 квітня. Водночас правоохоронці не називають імен можливих фігурантів через вимоги місцевого законодавства.

За даними журналістів, слідчі вже вилучили записи камер відеоспостереження з готелю та очікують результатів експертиз. Після завершення необхідних процесуальних дій буде ухвалено рішення щодо можливого висунення офіційних обвинувачень.

У Федерації футболу Кабо-Верде, як повідомляється, назвали ситуацію "особистою справою" Мендеша, яка не стосується діяльності національної команди.

Що заявили у ФІФА?

Після появи інформації про розслідування представник ФІФА прокоментував ситуацію для L'Equipe.

У міжнародній федерації наголосили, що дуже серйозно ставляться до будь-яких повідомлень про неправомірну поведінку та мають чіткі процедури для розгляду таких звернень. Водночас там зазначили, що незалежні судові органи не коментують, чи отримували вони конкретні заяви та чи проводяться розслідування, тому наразі додаткових коментарів надати не можуть.

Нагадаємо, збірна Кабо-Верде стала однією з головних сенсацій чемпіонату світу-2026. Африканська команда не лише вперше у своїй історії пробилася на мундіаль, а й вийшла до плей-оф, встановивши одразу кілька національних рекордів.