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Для мадридців цей поєдинок відбудеться якраз після гри Ліги чемпіонів проти ПСВ. Алавес же готувався до поєдинку в тижневому циклі, повідомляє 24 Канал.

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У якій формі підходять суперники до протистояння

Реал продовжує переслідувати Барселону в чемпіонаті Іспанії. Саме каталонці наразі лідирують у Прімері, а підопічні Моурінью відстають від них на 3 очки. Утім мадридці перебувають у шаленій формі. Їхня переможна серія триває вже понад 2 місяці та налічує 10 поєдинків у всіх турнірах.

Зокрема, перед грою з Алавесом Реал розгромив ПСВ у Лізі чемпіонів. Що цікаво, перший тайм того протистояння королівський клуб програв із рахунком 0:1. А всі свої 5 голів забив по перерві.

Алавес навряд складе гідну конкуренцію мадридцям. За останні 9 матчів у Ла Лізі гості Сантьягу Бернабеу здобули всього одну перемогу. До слова, в попередньому матчі проти Депортіво з рахунком 3:1. Хоча навіть така невдала серія тримає Алавес у середині турнірної таблиці. Команда всього на 3 бали відстає від зони єврокубків.

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Яка історія протистоянь Реалу й Алавесу

Ще один факт, який говорить на користь Реалу – це історія протистоянь між командами. В останніх 9ти зустрічах мадридці неодмінно святкували перемогу.

Остання перемога Алавеса датована, що цікаво, 28 листопада 2020 року. Між іншим саме на Сантьягу Бернабеу гості взяли 3 очки, обігравши господарів із рахунком 2:1. До слова перший гол за Алавес у тому протистоянні з пенальті забив ексгравець Карпат і Динамо Лукас Перес.

У минулому сезоні Реал відсвяткував перемогу над Алавесом із рахунком 2:1 у домашньому поєдинку. По голу в кожному з таймів забили Мбаппе та Вінісіус. У гостей відзначився Мартінес.