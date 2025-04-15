Реал мріє про диво в Лізі чемпіонів: які шанси у команди Луніна на камбек проти Арсеналу

Мадридська команда з тріском програла перший матч проти Арсеналу, знизивши до мінімуму свої шанси на прохід у півфінал. Тепер Реалу треба забивати вдома мінімум три голи.

Цього тижня в Лізі чемпіонів 2024-2025 проходять матчі-відповіді 1/4 фіналу. На середу, 16 квітня, винесена зустріч у Мадриді між місцевим Реалом та лондонським Арсеналом, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Надія на ремонтаду

Тиждень тому команди провели зустріч у столиці Великої Британії, результат якої здивував фанатів. Команда Мікеля Артети розгромила чинного переможця Ліги чемпіонів з рахунком 3:0. Родзинкою зустрічі став дубль Райса ударами зі стандартів.

Таким чином Арсенал зробив дуже вагому заявку на вихід до півфіналу, адже Реалу в Мадриді може допомогти хіба що диво або повний провал "канонірів". Лише перемога в три м'ячі переведе цю дуель в екстратайми.

Відзначимо, що обидві команди потроху втрачають шанси на чемпіонство. Арсенал вже де-факто випав з чемпіонської гонки та чекає, коли Ліверпуль оформить "золото" де-юре. Реал же поки женеться за Барселоною, але відстань у чотири очки робить фаворитом саме каталонців.

Прогноз Favbet

Зрештою шанси на вихід "бланкос" у півфінал ЛЧ ще менші. Підсумковий успіх Реала Favbet оцінює у 5,80, тоді як Арсеналу – всього в 1,13. Проте саме у звітній грі мадридці є фаворитами:

перемога Реала – 1,71

нічия – 4,25

перемога Арсеналу – 4,55

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Ймовірність серії пенальті дорівнює 13,00. При цьому експерти впевнені у результативній зустрічі на "Сантьяго Бернабеу". Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,57, тоді як на ТМ2,5 – 2,44.

Головні фаворити на забитий гол: