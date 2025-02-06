Анчелотті проти Сімеоне: які шанси Реала та Атлетіко у "вічному" дербі Мадрида

Наступний 23-й тур іспанської Ла Ліги–2024/2025 принесе справжнім фанатам футболу суцільну насолоду у вигляді мадридського дербі. Реал Андрія Луніна прийматиме Атлетіко.

Це дербі Мадрида завжди розпочиналось із гучної вивіски. Реал проти Атлетіко – битва за звання першого клубу столиці Іспанії. На цей раз ажіотаж та увага до цього дербі у Мадриді не менш колосальна, пише 24 Канал.

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Мадридське дербі

На "Сантьяго Бернабеу" зійдуться дві перші команди турнірної таблиці іспанської першості поточного сезону-2024/2025. Реал після 22-х турів набрав 49 балів та вирвався в одноосібні лідери. Однак Атлетіко впритул наблизилось до "Королівського клубу" – 48 набраних очок. Тому вже у найближчому очному матчі у випадку перемоги може обігнати "вершкових" та очолити турнірку.

Напередодні лобової зустрічі обидва колективи провели свої матчі у рамках Кубка Короля. Однак для Реала та Атлетіко чвертьфіналі поєдинки склались дуже різно. Якщо "матрацники" розтрощили вдома Хетафе 5:0, то команді Карло Анчелотті довелось добряче попітніти у грі проти Леганеса. "Вершкові" розгубили перевагу у рахунку із 0:2 до 2:2 та вирвати путівку у півфінал лише у компенсований до матчу час. Переможний гол оформив молодий форвард другої команди Реала Гонсало Гарсія. Для нього цей м'яч став дебютним за головну команду Реала.

Важливо! Матч Реал – Атлетіко розпочнеться 8 лютого о 22:00 (за київським часом).

Майбутнє протистояння Реала та Атлетіко буде вже 41-м в історії їх лобових поєдинків у рамках Кубка Іспанії. До цієї гри "вершкові" володіють істотною перевагою за кількістю перемог – 18 проти 12-ти звитяг у "матрацників". Ще 10 матчів закінчувались нічиєю.

Прогноз Favbet

Реал володіє статусом фаворита майбутнього протистояння. На перемогу господарів стоїть коефіцієнт 1,88. Натомість звитягу "матрацників" оцінюють в 4,25. Нічия у мадридському дербі – 3,65.

Фора (0.0) "Королівського клубу" оцінена лише в 1,40. А це означає, що вірогідність поразки "вершкових" дуже низька.

Чи зможуть команди пробити тотал голів більше 2,5? Так – 1,79, а буде менше 2,5 м'ячів – 2,08.

Ймовірно, що Реал та Атлетіко відзначаться голами – 1,72.

Підопічні Анчелотті мають кращі шанси, аби першими відкрити рахунок на табло – 1,65. А на перший гол у грі від Атлетіко – 2,61.