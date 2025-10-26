Реал – Барселона: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Іспанії

Мадридський Реал прийме принципового суперника в особі каталонської Барселони в рамках 10 туру Ла Ліги. За ходом зустрічі можна стежити онлайн на сайті 24 Каналу.

У неділю, 26 жовтня, в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" відбудеться перше дербі Ель-Класіко в сезоні 2025-2026. В рамках 10 туру чемпіонату Іспанії між собою зійдуться Реал та Барселона, повідомляє 24 Канал.

Хто фаворит в Ель-Класіко?

Обидві команди традиційно вважаються головними фаворитами Ла Ліги кожного сезону. Поточний не є виключенням, адже обидва клуби впевнено йдуть на чолі турнірної таблиці.

Реал виграв 8 з 9-ти матчів чемпіонату, що дозволяє йому лідирувати. Барселона ж відстає на два бали, адже допустила на одну осічку більше за свого конкурента.

Проте очна зустріч може змінити баланс в цій гонці. Минулого сезону каталонці виграли усі чотири матчі проти Реала, завдяки чому забезпечили собі всі внутрішні трофеї.

Де дивитися?

Матч Реал – Барселона онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 26 жовтня о 17:15 (за київським часом). Зустріч пройде у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Реал – Барселона. Тут також будуть опубліковані відео голів і огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.