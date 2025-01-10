Фінал Суперкубка Іспанії: Реал має намір взяти реванш у Барселони за ганебні 0:4 вдома

Мадридці та каталонці очікувано пройшли у фінал Суперкубка та мають майже рівні шанси на перемогу. Реал в разі успіху повторить рекорд "блаугранас" за кількістю трофеїв у турнірі.

У неділю, 12 січня, в Саудівській Аравії відбудеться фінал Суперкубка Іспанії-2024. У битві за трофей зійдуться два гранди Ла Ліги – Барселона та Реал, повідомляє 24 Канал. Початок – о 21:00 за київським часом.

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Грандіозний бій за трофей

Обидві команди виглядають не надто добре цього сезону. Реал має незадовільні результати в Лізі чемпіонів, тоді як Барселона почала валитися в Ла Лізі.

Каталонці виграли лише один з останніх семи матчів напередодні Суперкубка та впали на третю сходинку в чемпіонаті. Відстань від Реала в таблиці складає вже п'ять балів.

Самі ж мадридці лідирують, хоча на старті сезону втрачали чимало очок та навіть розгромно поступились вдома Барселоні (0:4). А ось в ЛЧ підопічні Анчелотті мають певні проблеми.

"Бланкос" мають по три перемоги та поразки в турнірі, через що вимушена задовольнятися аж 20-им місцем. Шанси на прямий вихід в 1/8 фіналу майже зникли.

В Суперкубку обидва суперники по Ель Класико впевнено пройшли півфінальну стадію. Барса комфортно переграла Атлетік (2:0), тоді як Реал у компенсований час довів рахунок у матчі з Мальоркою до розгромного (3:0).

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У фіналі Суперкубка шанси команд на перемогу майже рівні, проте невеличким фаворитом вважається Реал. Коефіцієнт на їх підсумковий тріумф становить 1,79, тоді як каталонців – 2,02. Що стосується котирувань на основний час зустрічі, то вони наступні:

перемога Реала – 2,38

нічия – 3,90

перемога Барселони – 2,76

При цьому експерти очікують на доволі результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,49, тоді як на ТМ2,5 – 2,64. Ймовірність того, що заб'ють обидва клуби, становить 1,45.

Відзначимо, що Реал та Барселона з відривом є найбільш титулованими клубами у Суперкубку Іспанії. "Блаугранас" тріумфували у цьому турнірі 14 разів, тоді як мадридці – 13. Успіх у звітній грі допоможе Реалу наздогнати свого одвічного суперника.

До слова, в рамках Суперкубка країни мадридці та каталонці зустрічались 17 разів. Перевага на боці "бланкос" – 10 перемог при двох нічиїх та п'яти поразках.