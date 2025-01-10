В воскресенье, 12 января, в Саудовской Аравии состоится финал Суперкубка Испании-2024. В битве за трофей сойдутся два гранда Ла Лиги – Барселона и Реал, сообщает 24 Канал. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Грандиозный бой за трофей

Обе команды выглядят не слишком хорошо в этом сезоне. Реал имеет неудовлетворительные результаты в Лиге чемпионов, тогда как Барселона начала валиться в Ла Лиге.

Каталонцы выиграли лишь один из последних семи матчей накануне Суперкубка и упали на третью строчку в чемпионате. Расстояние от Реала в таблице составляет уже пять баллов.

Сами же мадридцы лидируют, хотя на старте сезона теряли немало очков и даже разгромно уступили дома Барселоне (0: 4). А вот в ЛЧ подопечные Анчелотти имеют определенные проблемы.

"Бланкос" имеют по три победы и поражения в турнире, из-за чего вынуждены довольствоваться аж 20-ым местом. Шансы на прямой выход в 1/8 финала почти исчезли.

В Суперкубке оба соперника по Эль Класико уверенно прошли полуфинальную стадию. Барса комфортно переиграла Атлетик (2:0), тогда как Реал в компенсированное время довел счет в матче с Мальоркой до разгромного (3:0).

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Прогноз Favbet

В финале Суперкубка шансы команд на победу почти равны, однако небольшим фаворитом считается Реал. Коэффициент на их итоговый триумф составляет 1,79, тогда как каталонцев – 2,02. Что касается котировок на основное время встречи, то они следующие:

победа Реала – 2,38

ничья – 3,90

победа Барселоны – 2,76

При этом эксперты ожидают довольно результативную встречу. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,49, тогда как на ТМ2,5 – 2,64. Вероятность того, что забьют оба клуба, составляет 1,45.

Отметим, что Реал и Барселона с отрывом являются самыми титулованными клубами в Суперкубке Испании. "Блаугранас" триумфовали в этом турнире 14 раз, тогда как мадридцы – 13. Успех в отчетной игре поможет Реалу догнать своего извечного соперника.

К слову, в рамках Суперкубка страны мадридцы и каталонцы встречались 17 раз. Преимущество на стороне "бланкос" – 10 побед при двух ничьих и пяти поражениях.