"Від'їб**сь, я йду з команди": зірка Реала Вінісіус визвірився на тренера під час матчу з Барсою

У неділю, 26 жовтня, в Мадриді відбувся принциповий бій між лідерами чемпіонату Іспанії. Місцевий Реал приймав свого головного конкурента в особі Барселони.

Підопічні Хабі Алонсо здобули важливу перемогу (2:1) в першому Ель-Класіко сезону 2025/2026. Тим не менш, в Реалі не обійшлось без скандалу під час матчу, повідомляє 24 Канал з посиланням на DAZN.

Чому Вінісіус посварився із тренером Реала?

На 72-й хвилині Алонсо вирішив замінити нападника Вінісіуса на Родріго. Це викликало обурення у першого, який явно не хотів залишати поле та висловлював своє незадоволення.

Бразилець спочатку намагався переконати тренера та залишитись на полі. А коли Вінісіус все ж пішов на заміну, то почав перепалку із Алонсо. В ході неї "сімка" Реала навіть пригрозив тренеру відходом з клубу.

Я? Чому я? Від'їб*сь, бл*. Завжди я. Я йду з команди. Краще я піду,

– висловив Вінісіус тренеру Реала.

Алонсо спочатку намагався заспокоїти Вінісіуса, але потім почав ігнорувати істерику нападника. Бразилець же одразу попрямував у роздягальню на знак протесту.

Пізніше форвард все ж повернувся на лаву запасних та навіть взяв участь у бійці з представниками Барселони разом з Андрієм Луніним. А вже на наступний день після гри Вінісіус більш зважено прокоментував інцидент з Алонсо.

Це Ель-Класіко, багато чого відбувається на полі та за його межами. Ми намагаємося зберігати баланс, але це не завжди можливо. Ми не хочемо нікого ображати: ні молодих гравців, ні вболівальників,

– сказав бразилець в інтерв'ю Diario AS.

Зазначимо, що Вінісіус не відзначився результативними діями в матчі проти Барселони. Але бразилець зіграв важливу роль в другому голі, адже після його забігу на фланзі м'яч опинився у Мілітао, який асистував на Беллінгема.

