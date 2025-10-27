"Отъеб**сь, я ухожу из команды": звезда Реала Винисиус вызверился на тренера во время матча с Барселоной

В воскресенье, 26 октября, в Мадриде состоялось принципиальное сражение между лидерами чемпионата Испании. Местный Реал принимал своего главного конкурента в лице Барселоны.

Подопечные Хаби Алонсо одержали важную победу (2:1) в первом Эль-Класико сезона 2025/2026. Тем не менее, в Реале не обошлось без скандала во время матча, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Почему Винисиус поссорился с тренером Реала?

На 72-й минуте Алонсо решил заменить нападающего Винисиуса на Родриго. Это вызвало возмущение у первого, который явно не хотел покидать поле и выражал свое недовольство.

Бразилец сначала пытался убедить тренера и остаться на поле. А когда Винисиус все же пошел на замену, то начал перепалку с Алонсо. В ходе нее "семерка" Реала даже пригрозил тренеру уходом из клуба.

Я? Почему я? Отъеб*сь, бл*. Всегда я. Я ухожу из команды. Лучше я уйду,

– высказал Винисиус тренеру Реала.

Алонсо сначала пытался успокоить Винисиуса, но потом начал игнорировать истерику нападающего. Бразилец же сразу направился в раздевалку в знак протеста.

Позже форвард все же вернулся на скамейку запасных и даже принял участие в драке с представителями Барселоны вместе с Андреем Луниным. А уже на следующий день после игры Винисиус более взвешенно прокомментировал инцидент с Алонсо.

Это Эль-Класико, Многое происходит на поле и за его пределами. Мы стараемся сохранять баланс, но это не всегда возможно. Мы не хотим никого обижать: ни молодых игроков, ни болельщиков,

– сказал бразилец в интервью Diario AS.

Отметим, что Винисиус не отметился результативными действиями в матче против Барселоны. Но бразилец сыграл важную роль во втором голе, ведь после его забега на фланге мяч оказался у Милитао, который ассистировал на Беллингема.

Реал в сезоне 2025/2026